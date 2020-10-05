葉氏旗下塗料集團 疫後主打抗病毒油漆

紫荊花塗料集團聯席總裁馮秉光表示，因應這種變化，將陸續推出以抗菌抗病毒功能為主的新產品。

馮秉光指，公司的塗料業務分工業塗料和建築塗料，前者客戶為家具、玩具生產商，公司旗下的恒昌品牌更是玩具塗料中的市場領先者。

建築塗料為家居裝修、建築工程等民用塗料，則俗稱的「油漆」，現時除了自家創立的紫荊花漆品牌，還有2018年以逾億元人民幣收購的駱駝漆、AquaPro及威煌牌。其中香港及大灣區一帶以駱駝漆為主打，內地則主營紫荊花漆，碧桂園（2007）、奧園（3883）及潤地（1109）等內房都是合作伙伴。馮秉光指出，當年收購香港人熟悉的駱駝漆，除了有助集團開拓香港市場，也令旗下品牌從中檔延伸到中高檔次。

他又指，紫荊花漆多年來是內地排名10大的品牌，但內地塗料市場的市佔率十分分散，加上產品效果功能相近，因此更講求品牌建立和服務。

入股佛山妙想空間 進軍家居裝修市場

除了推新產品加強品牌定位，集團早前入股了佛山市一家專業牆面翻新服務連鎖品牌妙想空間，進軍家居裝修服務市場。

馮秉光表示，妙想空間提供IP加牆面設計的服務，在已獲得例如像小豬佩奇的形象授權下，可以為客戶的家居牆面油出獨具個性的設計。馮秉光指出，是次入股妙想空間，正是從提升服務去着手，初步會先在內地發展，之後會再因應香港的市場情况而引入這種裝修模式。