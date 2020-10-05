平安推AI選股A股基金 擬在港公開發售

平安資管（香港）資本市場負責人及首席投資官柴志傑表示，人工智能可捕捉人類投資行為的錯誤，可以同時計算的投資因素也較人類為多，有信心基金可跑贏作為表現指標的滬深300指數。

有信心基金可跑贏滬深300指數

柴志傑指出，目前的人工智能量化投資，大多數是直線、單向的線性（linear）思維，例如考慮股票估值時會認為愈便宜愈好，不過現實世界的因果關係並非單向，估值愈跌愈低或是反映公司本身有問題，出現「價值陷阱」。而隨着近年的運算能力增長迅速，亦有不少大數據資料可以使用，利用機器學習、人工神經網絡，可建立非線性模型進行投資決策。同時，人工智能透過不停更新的資料學習，了解一間公司的收入、走勢、風險等，同時衡量在進行投資時使用哪些考慮因素。

柴志傑表示，人類在投資時，往往高位不懂止賺，虧損時不捨得止蝕，人工智能可因這些人類的錯誤而獲利，而且內地散戶較多，會較易捉到這些機會。不過美股等成熟市場有較多高頻交易，對新資訊的反應較有效率，所以人工智能投資會較A股困難。

該基金是盧森堡註冊的UCITS（可轉讓證券集體投資計劃）基金，可向歐洲的投資者出售，柴志傑表示，外國投資者對中國資產興趣增加，因此推出針對外資的產品。他未有透露基金的目標資產規模，不過表示這類基金募資5億至10億美元並非問題。