上月疑似涉及騙局股份多達3隻

於另一Telegram群組中，有自稱「Chui Sir」的騙徒向記者推薦人和科技。當時他先詢問可入場的資金金額，之後便堅持要求記者發送完整截圖。而在「Chui Sir」推薦的第二個交易日，人和科技即暴跌八成。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興認為，「微信女」騙局一定要求投資者「cap圖」，是「sales」要以此為證據向莊家收取佣金。他表示，平時與投資者傾談的僅是「sales」或「腳」，難追查背後主腦身分。

此外，富昌證券聯席董事譚朗蔚9月中旬曾在個人社交平台羅列出多個懷疑涉騙局的細價股，當中就有Wilson Tang向記者推介的濠江機電，亦有鼎石資本（0804）和高陞集團（1283）等其他細價股。譚朗蔚向本報回憶指，他早前亦曾遇上騙局，當時騙徒是以「恒生銀行投資部」身份向其發送WhatsApp私訊。

「Chui Sir」薦買人和後即暴跌八成

譚朗蔚表示，涉及「微信女」騙局的股份不一定是「殼股」，有些小型上市公司本身有實業，管理層亦用心經營，但股份被外部人士舞高弄低。

譚朗蔚總結指，投資者應多做功課，因假若誤入騙局，一定沒有索償機會。