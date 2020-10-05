經濟

網上「股票導師」冒稱星展顧問 頭像用律師照 薦買濠江機電

【明報專訊】網上股票騙局不絕，除「微信女」騙局外，近年亦有一群「本地幫」假扮「股票導師」，誘導散戶買入細價股。本報記者早前於一個股票投資群組，發現有人冒用股評人的職位描述，再配上一名本港律師的個人照片，藉偽造身分，極力推薦記者買入細價新股濠江機電（1408）。該股上市不足一個月，股價已大升超過兩倍。該名人士身分被揭穿後，斥記者「無厘頭」並反指懷疑記者身分。

明報記者 鄧偉忠 馬迪帆

本報記者早前加入多個號稱是「投資分享谷」的Telegram群組。各個群組中，均僅有一名人士可發言，其他逾百名群組成員都被禁止發言。

其中，一個群組由一名自稱來自星展銀行、署名為「Wilson Tang」的人士主導。期間Wilson Tang每日發送大量投資資訊，包括港股走勢、個股分析等，並會推薦「熱點股」，惟要群組成員私下發訊息才可給出具體股份。

自稱「Wilson Tang」 鄧威信：完全無概念

於9月23日下午，記者向該名「Wilson Tang」查詢時，他推薦買入濠江機電。當時股價報3.75元，他指示先買入，再以3.85元沽出，又揚言「3.85元之後會繼續升，所以你大膽買入」。翻查資料，濠江機電當日見頂，收市報3.84元。

根據該「Wilson Tang」的帳戶簡介，他自稱是「星展銀行（香港）高級證券投資策略顧問、豐盛私人客戶投資顧問主管」，職銜與英文姓名都與在星展工作的分析師鄧威信（Wilson）相同，惟其帳戶的個人相片則屬於本地律師陳子遷。

星展：正在調查中

本報日前向鄧威信及陳子遷兩人查詢，鄧威信回覆時表示「完全無概念」，鄧查看過Wilson Tang個人檔案後，確認職銜簡介與自己相同，但相片則非本人，他強調「這名Wilson Tang絕對不是我」。星展銀行表示，事件正在調查中，至截稿前，陳子遷未有回覆。

本報記者昨日（4日）再向此名懷疑冒充的Wilson Tang核實其身分。該名人士於Telegram登記的電話無法接通。而於私訊對話中，他先表示樂意給出投資建議，記者表明身分並追問為何盜用他人身分，他則回應指「你講咩啊」、「無厘頭」，又指「你係邊個，我懷疑你身分」。他最後指「邊個話佢係Wilson Tang，我要charge」。其後便未有再回應。

濠江機電上周三收報3.6元 暫未見異樣

濠江機電截至上周三（30日）收市報3.6元，較高位微跌6.3%，暫未見異樣。根據中央結算系統（CCASS）紀錄，該股份上市至今，有多間券商大幅增加持倉，增加最多持倉的前五間券商為凱基亞洲、交銀信託、晉立峰證券、山證國際及樹熊證券，合共增加約2.44%持倉，按上周三收市價計，市值近4400萬元。

相關字詞﹕陳子遷 鄧威信 濠江機電 網上股票騙局

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