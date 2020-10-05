平安壹賬通開張日遭DDoS攻擊

平安壹賬通銀行強調，網絡及數據安全是其首要考慮，該行正採用全球大型網絡商戶、銀行及證券商最常使用的加密技術之一的傳輸層安全協議加密技術（TLS），客戶與銀行之間的網絡來往將被加密保護，有效保護客戶的資料不會被第三方獲取。該行將確保個人資料的處理（例如收集、使用、存儲和刪除）符合相關法例的要求，會採用安全系統以保護客戶的個人資料免遭未經授權的訪問或使用。

Mox Bank月結單出錯 總裁道歉

而日前被發現查詢月結單功能出現故障的Mox Bank，昨天向客戶發電郵指，其查看月結單功能已恢復，經調查後發現，事故只與月結單顯示相關，強調戶口結餘、交易動態、交易執行及紀錄均不受影響。為防止類似事件再次發生，該行已在後台流程中加強驗證月結單的準確度。

事實上，Mox的大股東渣打上周三凌晨亦出現系統問題，有客戶發現在未有作指示下，被銀行把資金轉至馬會戶口。