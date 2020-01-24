無懼「股災月」 匯控小米ADR升逾3% 特朗普確診憂慮微 分析：恒指本月有上升空間

恒指黑期ADR高水

外圍充滿各項不明朗因素影響，惟恒指黑期昨天報23679點，較上周三恒指收報23459點，高水220點。而ADR港股比例指數則報23846點，高水387點；成分股中僅「三桶油」較上周三港股收市價錄得跌幅。匯控（0005）和小米（1810）ADR較上周三收市價升逾3%，分別漲3.35%及3.46%。友邦（1299）升2.44%，騰訊（0700）及阿里（9988）升逾1%。

美大選後恐調整 專家籲高位減持

宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒認為，雖然10月為傳統股災月，惟隨着美國總統大選舉行在即，或帶動港股市場走勢做好。按照現時反應，市場對特朗普確診新冠肺炎的消息或未太擔心，預計恒指未來仍有上升空間。

對於市場未來發展，林嘉麒表示要視乎美國大選走勢，以及美國企業於本月陸續公布的第三季業績數據，若公司業績表現稍遜，不排除出現有獲利離場的情况。他又認為在11月總統大選過後，市場出現調整的機率甚高，投資者態度需要更加審慎，建議於高位減持。翻查數據發現，對上一次在2016年舉行的美國總統大選，當年10月恒指累跌1.56%，11月續跌0.63%。