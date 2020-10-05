社福機構：基層受惠少 生活質素降

關注基層住屋聯席組織幹事陳康麒指，基層市民的生活相對疫情前更為艱難，生活質素難回到疫情前的水平，防疫用品亦會增加開支壓力。她又指，在接觸的基層市民中大多是從事飲食業和零售業，隨着行業受到疫情的打擊，有市民面臨放無薪假和失業，收入大受影響。

無薪假削收入 防疫增開支壓力

陳康麒又提及，在接觸的基層市民中收入約13,000元，而租金為最主要的支出。他們大多以居住劏房為主，然而劏房不受租務管制的保障和政府的租金津貼所惠及，令其租務負擔相當大。她透露，有基層市民自疫情後的收入便開始減少，更有市民已動用積蓄來應急支付租金。在支付租金後，更有子女教育等各方面的開支，開支相當緊逼。

陳康麒更指，現在基層市民在食品支出方面會更為節儉，相比以往，對社福機構所派發的食物包需求更大。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量亦指，面對疫情，基層市民的生活質素正在下降，因市民的收入一旦減少，支出亦相應變得繃緊，因而會降低生活要求，首要考慮的是如何增加財富。在應付租金開支後，又會想方法減少各方面的開支。