佔CPI權重最大 私人房屋租金料續跌

市民收入跌租盤增 租金1年跌9%

拆解綜合物價指數的組成，私人房屋租金所佔權數最大，佔29.92%，受一筆過紓困措施影響的公營房屋租金，只佔1.94%。事實上，近月租金持續下跌，跌幅大過樓價。根據差餉物業估價署的數據，香港的私人房屋租金指數在2019年8月升至歷史高位200.1後開始下跌，而今年的8月該指數為181.7，按年跌9%，同期的樓價跌幅僅約1%。

中文大學劉佐德全球經濟研究所常務所長莊太量表示，預計未來的私人房屋租金會持續下跌，主要源於市埸上房屋的選擇更為多元化，和市民的收入下跌。他又特別提到，不少酒店推出優惠的月租方案，搶走正常市場的租盤，拖累私人房屋租金的跌幅。

東亞銀行首席經濟師鄧世安則指出，經濟環境轉差，失業人數高企，市民能負擔的租金能力被削弱，租金指數亦相應回落。他預計未來幾個月的私人房屋租金跌幅會進一步擴大。然而他提及，通縮周期的出現是整體經濟持續惡化，而隨着疫情改善，9月的CPI或會回升。

除租金外，外出用膳佔CPI的權重是第二大，佔17.74％，而疫情亦是外出用膳的跌幅的主因。莊太量指，隨着限聚令放寬，外出用膳的需求增加，未來餐廳的物價會呈上升趨勢。他又指，市民已適應疫情的變化，政府亦難以推出禁足令或全日禁堂食等更嚴厲的社交措施，因此預料食品價格有機會回升至疫情前的水平。

限聚令放寬 食品價格有望回到爆疫前

而食品（不包括外出用膳）方面，豬肉和新鮮蔬菜佔CPI的權數最大，分別佔1.08％和1.07％。莊太量指，香港的食品價格主要由供應商主導，未來食品價格有回落的壓力。

除住屋及食品外，其餘項目所佔CPI權數均不足10%，例如交通佔7.98%，耐用品佔4.65%，衣履佔3.21%，受一筆過紓困措施影響的電力、燃氣及水，只佔2.67%。