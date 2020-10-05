經濟

事隔4年再發iBond 保證回報增至2厘 通縮亦有息收 專家：高過定存料有吸引力

【明報專訊】財政司長陳茂波昨在網誌預告，考慮到目前環境，新一輪的通脹掛鈎債券（iBond）最低息率保證，由以往的一厘，將調高至兩厘，設計可發揮「兩頭兼顧」優勢，投資不會因通縮而陷入零回報，回報亦可跟得上通脹升溫。金管局其後表示，將於今天召開發布會公布新一輪iBond的發行詳情。分析認為，iBond最低回報保證較銀行定存吸引，加上匯控（0005）不再派息，部分買股票收息的投資者或會轉抽iBond，相信會頗受歡迎。

明報記者 蕭嘉聰、陳麗歡

陳茂波指出，環球低息環境很大機會將持續一段較長時間，海外主要市場大規模地推行的貨幣寬鬆政策，帶來的中長期通脹風險亦不可忽視。在這個背景下，iBond可發揮「兩頭兼顧」的優勢，如綜合消費物價指數（CPI）呈負數，iBond設有最低回報保證，可確保投資不會因通縮而陷入零回報。新一輪iBond最低息率保證達兩厘，在目前超低息環境有不俗的吸引力。如果通脹升溫，由於iBond回報與CPI升幅掛鈎，收益亦至少跟得上通脹。

陳茂波：發揮「兩頭兼顧」優勢

他表示，iBond結構簡單易明，每半年派息一次，債券到期日會全數付清本金予投資者。新一輪iBond後將發行銀色債券，兩批債券發行總額合共最多130億元，如認購反應理想會考慮加碼發行。

這是政府在2016年後再次發行iBond。iBond最先在2011年開始發行，因當時通脹升至逾7厘的高位，連續發行6年後，至2017年因通脹放緩而停發至今。事實上，近兩個月本港物價出現通縮，市場熱議會否重回1998年至2004年的長通縮周期（見圖）。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬相信，新一輪iBond最低回報達2厘，毋須擔心通縮情况，即使通脹亦只是「錦上添花」。他認為，iBond可吸引銀行定存客，今年匯控不派息或可令部分投資者轉購iBond。他表示，該行將豁免客戶各項收費，包括認購手續費等，如新客開戶抽iBond並符合要求，可獲贈10股匯控及20股盈富基金（2800）。

耀才：料吸引高息股投資者

香港投資者學會主席譚紹興表示，近日新股市場熾熱，從投資角度看iBond不算吸引，但對比銀行定存的收益則更高。目前主要銀行的港元定存年利率都在一厘以下，即使有高息優惠，多只限短期定存。iBond一般為3年期，而銀行鮮有就一年期以上的定存給予推廣優惠。

相關字詞﹕關焯照 譚紹興 銀色債券 通脹掛鈎債券 通脹率 綜合消費物價指數 許繹彬 陳茂波

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