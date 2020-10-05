富蘭克林McCulloch：美生物科技股前景佳

在《Money Monday》第192期（去年4月1日出版）封面故事，宏利資產管理環球康健護理策略首席投資組合經理Steven G. Slaughter在專訪表示，內地65歲或以上人口佔整體人口比例將在30年後上升兩倍至25%，帶來重大醫療產品及服務需求增長，他尤其重視針對不治之症研發創新藥的生物科技企業；另外，該封面故事亦由藥明生物及信達生物管理層親述業務發展前景。訪問見報以來，藥明及信達股價分別勁升147.0%及100.3%。

記者相信，醫療科技在全球股市均是中長線重大投資主題，因此今期封面故事亦請來管理「富蘭克林生物科技新領域基金」的McCulloch分析箇中投資機會，他表示，有三大結構性利好的主題推動全球生物科技行業繼續增長，當中包括：

（1）全球人口老化──在全球而言，隨着二戰後近20年嬰兒潮（1946年至1964年）出生的一群已踏入中年，不論發達國家或新興市場均正面對人口老化的挑戰（表1），而由於醫療科技進步，人類的壽命更長，這批正在與日俱增的老年人口更加需要個人護理的產品及服務（表2），當中包括藥物；

（2）更多科研投入──隨着人類對生物學有更深入的認識，以及對新療理愈來愈大的需要，生物科技及製藥公司正投入更大的科技研發經費，以製造嶄新藥物平台以支持未來增長；

（3）新一輪創新潮──相信生物科技行業正處於新一輪創新浪潮，由對生物學及醫療生技有更深入的了解所推動，近年已研究出某些可治療過去屬不治之症的新藥，以及在不同情况下提供更佳的治療方式。

過去10年 研發開支收入升逾3倍

事實上，美國不少上市生物科技股將上述有利行業的趨勢轉化為收入增長。McCulloch指出，美國Nasdaq Biotechnology Index成分股在生物科技行業平均研發支出由2009年的5300萬美元增長逾3倍至2019年的2.01億美元，期內每股收入亦同樣勁升逾3倍至5.59美元，故此在美股標指不同行業中，過去10年亦以生物科技股收入增長屬最快（表3）。

至於新冠肺炎疫情帶來的影響，McCulloch認為，新藥臨床測試的時間表延長及審批減慢、藥物銷售放緩及新藥推出延遲，以及行業收購合併活動減少，均是難以避免的；但McCulloch強調仍然看好美國生物科技行業的前景，原因是上述提及的三個全球大趨勢長期仍會繼續。 被問及亞洲生物科技股的投資價值，McCulloch認為，美國生物科技股整體質素較佳，即使亞洲也有些優質生物科技股，但估值卻十分貴，故此旗下基金主要投資美國生物科技股。

[封面故事]