普信Papesh：經濟見底資金充裕 美股牛市未完

明報記者 葉創成

本周剛好踏入美國總統大選倒數一個月，不少投資者都擔心會帶來不確定性，不利股票等風險資產表現，惟即使正爭取連任的總統特朗普上周五宣布確診新冠肺炎為美股三大指數帶來回吐壓力，道指、標指及納指上周仍分別上升1.87%、1.52%及1.48%，而納指更已連升兩周，市場正聚焦哪些利好因素呢？在大選前有何部署呢？本身是美國人、駐倫敦的普信Eric Papesh上周接受電話訪問時就此作詳細分析。

Papesh表示，在未來幾個月投資者預期美國股市波動性增加屬十分合理，除了緊接而來的總統大選外，仍有很多事件排隊上演將影響美股走勢，例如美國抗擊新冠肺炎的進展、白宮與國會就推出新一輪財政刺激的談判，以及美國與一些傳統重要伙伴就貿易限制展開談判也會帶來不明朗因素。

拜登若當選 留意民主黨能否控兩院

就下月舉行的美國大選而言，Papesh分析，有很多變數是需要關注的，除了由特朗普或拜登入主白宮外，也需要留意到底是哪一政黨控制國會（編按：目前共和黨、民主黨分別擁有參議院、眾議院的多數議席控制權）。

Papesh解釋，假設將由民主黨所屬的拜登入主白宮，屆時由共和黨繼續控制參議院，抑或是由民主黨一舉拿下白宮、參議院及眾議院的控制權，便是非常不同的情境。

面對上述政局變數，Papesh預期「普信美國小型公司股票基金」組合眾多股票在不同選舉結果下會有不同表現。他解釋，該基金持有的不少消費股，當中零售及餐飲股的利潤率將因民主黨勝選而受壓，原因是有關僱主將要向員工支付更多薪酬，因為調高最低工資屬民主黨是次競選所強調的主題之一；與此同時，若民主黨在白宮及參議院報捷，並且保留眾議院多數席位，實現全面執政，所有基建相關的投資也會受惠；另一方面，該基金於金融及國防板塊的投資，將得益於共和黨在是次大選的好表現。Papesh強調，在該基金構建股票組合時，特意分散風險，不會因為預測選舉結果而胡亂作出投資。

量寬創造有利環境 科技龍頭有業績支持

聯儲局於今年3月23日宣布無限量寬（QE），根據彭博數據，截至9月底，美國廣義貨幣供應（M2）為18.62萬億美元，與2月底的15.41萬億美元比較，7個月便增加3.21萬億美元或20.8%；與2009年3月底剛展開QE時的8.39萬億美元比較，更大幅增加10.23萬億美元或逾1.2倍（圖1）。因此，有批評認為，不論過去逾7個月也好，抑或過去逾11年半也好，美股其實處於由QE的資金氾濫所孕育的「人工牛市」，投資價值應該打折扣。

Papesh回應，雖然他也同意過去一段長時間QE的確為大多數風險資產創造了順風的投資環境，但他強調，美國大型科技股為投資者帶來的理想回報，與其強勁的業務表現有更大關係：「我們可以辯論微軟、Google或Amazon等公司到底應該有何估值，但你很難爭辯它們的業務在過去5年或更長時間的傑出表現」。

二戰後每次衰退結束 小型股年內跑贏大型股

事實上，過去多年以美股「FAAMNG」（Facebook、Apple、Amazon、Microsoft、Netflix及Google母公司Alphabet）為代表的大型科技股獨領風騷，股價升幅數以倍升，表現跑贏中小型股份，惟Papesh強調，不同時間有不同的投資主題，目前便是投資美國小型股的好時機。

Papesh指出，其實自從美股於3月23日見底回升以來，小型股股價已經跑贏大型股7至8個百分點，相信此趨勢可以持續，原因是此前小型股對比大型股的估值差距屬2003年以來最吸引（見圖2），在假設美國經濟最壞時間已於今年第二季出現、現正踏入復蘇周期的情况下，參考美國在1945年第二次世界大戰結束以來每次經濟衰退完結後12個月小型股（+25.4%）股價平均跑贏大型股（+15.6%）的數據，例如上次衰退期2009年6月結束後12個月，美國小型股股價便以26.2%升幅跑贏只升了13.1%的大型股，他認為有理由相信小型股在未來12個月可以跑出。

超配科技醫療工業股

板塊方面，Papesh透露，「普信美國小型公司股票基金」目前超配美國科技、醫療及工業股，該三大板塊合共佔基金總值50%至60%，「在科技股方面，我們主要的持股均是一些軟件公司，雖然它們的應用方式有所不同，但訂戶均正錄得有意義的增長；我們也有投資於半導體以及相關設備製造的股份，相信它們可得益於全球電腦運算增長的需求」。

「我們持有的醫療股主要在醫療科技、測試及耗材相關領域，原因是新冠肺炎疫情大流行為個別提供測試服務的公司帶來需求增長……。工業股今年盈利備受重擊，原因是疫情帶來經濟衰退，但在低基數的情况下，優質工業股明年盈利按年料有可觀增長；在此板塊中，我們主要投資於機械設備股」。

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