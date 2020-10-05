四大零售區近千吉舖新高

銅鑼灣舖空置率高達18%

美聯工商舖資料研究部分析員陳浩璋表示，四大核心區中，以銅鑼灣空置率最高，達到18%，冠絕各區；尖沙嘴商舖空置率居次，為16.9%。他分析指出，上述兩區屬傳統旅遊區，零售業主要依靠旅客消費，而疫情令訪港旅客大減，零售生意自然嚴重受挫。若以街道空置率統計，以銅鑼灣謝斐道商舖空置率最高，達到35.2%；其次為尖沙嘴加連威老道，空置率為34.6%。

網購流行 實體店租舖需求減

美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，該行推算，現時全港吉舖最少有4000間，若計及商場和樓上舖，吉舖數目有機會更高。

另中原（工商舖）商舖部董事黃偉基亦指出，市場連番錄得舖位劈租個案，個別核心區舖租減幅更見驚人，加上不少大型連鎖品牌陸續宣布離場及退守優質地段，令舖位空置率持續高企，相信需要一段較長時間後才會好轉，即使踏入第四季傳統租務旺季，舖位租務成交仍屬個別發展，短期租金更難以見升幅。

[疫下經濟商舖篇]