超市罕見進駐加連威老道

加連威老道曾經是成衣集中地，更以售賣「剪牌」衣服而著名，早在八九十年代已吸引不少潮人到此尋寶。10多年前更有不少專門出售美國、日本等潮牌的時裝店陸續進駐，就連如藝人容祖兒、胡杏兒、舒淇、鄭秀文、楊千嬅慣常光顧的髮型屋集團Hair Culture，其分支品牌Hip Hair Culture，至今仍是設於加連威老道64號樓上舖。

尚嘉吳士元：丟吉等於無收入

不過，好景不再，該街道近年人流大不如前，吉舖隨處可見，特別是接近漆咸道南一帶。本報早前就報道，梁安琪旗下尚嘉控股所持的加連威老道38至40號華暉大廈地下B舖，面積約5000方呎，原由女性服裝品牌6IXTY8IGHT，於2018年7月約滿離場後一直丟空，尚嘉早前以月租約30萬元租予U購。尚嘉控股執行董事兼行政總裁吳士元接受本報訪問時笑言，「過去一年很多事，我60年來都未見過」，被問到把舖位租予超市是否「降格」，他認為，「只要租客不是從事違法或有損社會的事，只要是做正行生意，我們都會照租。」並指從集團角度，並不希望見到舖位丟吉，因丟吉等如沒有收入，故也接受商戶短期租用舖位。

事實上，曾經風光的加連威老道，最矚目的成交為著名影星周星馳於2004年以2.1億元購入的加連威老道34至36號地下全層、地下高層、一樓及二樓，整個物業面積約16,428方呎，周星馳購入後把物業翻新並改名為gi商場，2010年即以3.2億元出售予資本策略（0497），6年帳面獲利1.2億元或52%，而資本策略持貨約半年即以4.2億元轉售予「木器大王」傅世彪家族及有關人士，速賺1億元，舖位現由時裝店COTTON ON租用，兩年前續租時月租約230萬元。

[疫下經濟商舖篇]