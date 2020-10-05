經濟
疫下經濟商舖篇

羅素街「全球舖王」光環褪色

【明報專訊】零售業大吹冷風，昔日名店林立的核心區，現時「吉舖處處」，早已今非昔比，特別是一些「巨無霸」舖，不少業主為免舖位丟空多時，除大幅劈租外，以往一度成為全球最貴舖租街道的羅素街，更有巨舖業主接受新租客拆細或短租承接，甚至一向惜貨的老牌投資者，亦打算出售巨舖套現，屬市場罕見。

意大利內衣棄租 高峰全幢月租750萬

羅素街過去一直吸引不少大型品牌落戶，近期先後有多間巨舖結業，最新一個為羅素街22至24號全幢（地下至4樓）連外牆廣告位（圖），該物業由英皇（0163）持有，原由意大利高檔內衣品牌LA PERLA承租，2015年落戶成為該品牌香港旗艦店，當時月租高達750萬元，若以總面積8740方呎計，呎租達858元。不過，其後市况轉弱，市場消息曾稱，LA PERLA與大業主英皇方面達成協議，月租降至500萬元，即減租250萬元或33%，有關租約至早前已屆滿，該品牌亦放棄續租，並已上圍板，英皇方面已把物業重新於市場上招租。據代理表示，該舖目前未有明確叫價，主要由潛在租客主動出價，再由業主方面評定價錢是否可以接受。為避免丟吉，業主同時接受租客以短租形式承租，若該舖最終以短租形式租出，將為羅素街近時代廣場一段罕見的短租個案。

PRADA舊舖接受拆細承租

此外，意大利的奢侈品牌PRADA（1913），就曾向旭日國際以月租900萬元租用羅素街2至4號2000年廣場地下及1、2樓共約1.5萬方呎巨舖，作為該公司在港最大旗艦店，舖位原於今年6月滿約，但PRADA今年2月本港疫情爆發後提出退場，當時有指舖位以月租500萬元放租，較舊租900萬元大劈400萬元或約44%，但市場仍未見承接。據代理透露，業主方面現接受新租戶只承租部分樓面，即變相可拆細出租。

另市場消息指出，冠華鏡廠持有的銅鑼灣波斯富街寶榮大樓地下入口、1及2樓，面積約2.2萬方呎巨舖，去年先施百貨（0244）退租後，業主以約6.38億元放售，惟近一年仍未聞洽購或成交消息。該舖可謂見證近年舖市興衰，原為老牌食肆泉章居舊址，至2012年由內地投資者劉軍斥以11.42億元購入，一度成為全港最貴舖王。不過，劉軍2015年把其中A、B舖位以2.1億元售出，餘下由先施租用的部分，則由冠華鏡廠以4.68億元購入，整個舖位共套現6.78億元，較購入價大幅蝕讓4.64億元，持貨5年勁蝕超過四成，成為近年蝕讓銀碼最大的舖位。

[疫下經濟商舖篇]

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