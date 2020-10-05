電競中心租尖沙嘴商廈一年

上述H ZENTRE位於中間道15號，前身為多層公眾停車場，由恒地於2014年以46.88億元投得，每方呎樓面地價約1.38萬元，當時成交價及呎價一度創本港商業地新高紀錄。時任恒地副主席李家誠在投得地皮後表示，集團看好高檔服務市場前景，加上零售業回報佳，計劃把項目發展成集餐飲、服務及購物於一身的銀座式商廈，令市場普遍睇好該廈能成為區內新地標。

曾計劃打造區內銀座式商廈地標

該廈2018年起招租，並於去年開業，不過，隨着去年社會運動，加上今年新冠肺炎疫情，對物業招租工作有一定影響。就記者現場所見，若以被劃為零售樓層的地下及高層地下（UG）計，目前只有超級市場「谷辰」及「AME 運動電競館」（下簡稱AME）已開業。

就AME公布資料，面積約3400方呎的電競館開放日期由即日起至明年6月30日，AME創辨人兼行政總裁莫偉晴接受本報訪問時指出，該公司與恒地屬合作性質，不方便透露租金或分成比例等資料，但坦言該舖暫租用至明年中，至於往後日子則暫未有定案。

莫偉晴又稱，疫情下開業有利有弊，今次計劃由軟件開發、到購買硬件等，總投資額料超過千萬元（連同及後有機會開業之分店），雖然現時H ZENTRE只承租至明年中，但估計整盤生意回本期約4年，他認為，最重要把握機會把計劃「落咗地先」，雖然現時疫情仍對生意有一定影響，但「要睇長遠」，相信結合運動及電競的模式，3至5年後應可普及，而該公司未來亦計劃在澳門、台灣等地開業，目標1年內在各地共開4、5間分店。

[疫下經濟商舖篇]