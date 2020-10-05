經濟
疫下經濟商舖篇

電競中心租尖沙嘴商廈一年

【明報專訊】疫情下核心區零售舖位租金大減，即使大型發展商持有的地標商場，亦需以短租形式出租。恒地（0012）尖沙嘴中間道銀座式商廈H ZENTRE，一個約3400方呎舖位由運動電競中心AME租用，租約期至明年6月，即租約期僅約一年，如此短租在同類型商場中非常罕見。對於AME以短租形式租用該舖，恒地稱不會就個別租賃作回應。

上述H ZENTRE位於中間道15號，前身為多層公眾停車場，由恒地於2014年以46.88億元投得，每方呎樓面地價約1.38萬元，當時成交價及呎價一度創本港商業地新高紀錄。時任恒地副主席李家誠在投得地皮後表示，集團看好高檔服務市場前景，加上零售業回報佳，計劃把項目發展成集餐飲、服務及購物於一身的銀座式商廈，令市場普遍睇好該廈能成為區內新地標。

曾計劃打造區內銀座式商廈地標

該廈2018年起招租，並於去年開業，不過，隨着去年社會運動，加上今年新冠肺炎疫情，對物業招租工作有一定影響。就記者現場所見，若以被劃為零售樓層的地下及高層地下（UG）計，目前只有超級市場「谷辰」及「AME 運動電競館」（下簡稱AME）已開業。

就AME公布資料，面積約3400方呎的電競館開放日期由即日起至明年6月30日，AME創辨人兼行政總裁莫偉晴接受本報訪問時指出，該公司與恒地屬合作性質，不方便透露租金或分成比例等資料，但坦言該舖暫租用至明年中，至於往後日子則暫未有定案。

莫偉晴又稱，疫情下開業有利有弊，今次計劃由軟件開發、到購買硬件等，總投資額料超過千萬元（連同及後有機會開業之分店），雖然現時H ZENTRE只承租至明年中，但估計整盤生意回本期約4年，他認為，最重要把握機會把計劃「落咗地先」，雖然現時疫情仍對生意有一定影響，但「要睇長遠」，相信結合運動及電競的模式，3至5年後應可普及，而該公司未來亦計劃在澳門、台灣等地開業，目標1年內在各地共開4、5間分店。

[疫下經濟商舖篇]

上 / 下一篇新聞

舖租跌落凡間 碗碟舖搶佔核心區 業主拆細短租保收入 租戶行業大洗牌
舖租跌落凡間 碗碟舖搶佔核心區 業主拆細短租保收入 租戶行業大洗牌
羅素街「全球舖王」光環褪色
羅素街「全球舖王」光環褪色
超市罕見進駐加連威老道
超市罕見進駐加連威老道
四大零售區近千吉舖新高
四大零售區近千吉舖新高
普信Papesh：經濟見底資金充裕 美股牛市未完
普信Papesh：經濟見底資金充裕 美股牛市未完
投資精靈：美股若回升 利港股向好
投資精靈：美股若回升 利港股向好
富蘭克林McCulloch：美生物科技股前景佳
富蘭克林McCulloch：美生物科技股前景佳
事隔4年再發iBond 保證回報增至2厘 通縮亦有息收 專家：高過定存料有吸引力
事隔4年再發iBond 保證回報增至2厘 通縮亦有息收 專家：高過定存料有吸引力
佔CPI權重最大 私人房屋租金料續跌
佔CPI權重最大 私人房屋租金料續跌
社福機構：基層受惠少 生活質素降
社福機構：基層受惠少 生活質素降
話你知：港CPI涵蓋90%住戶
話你知：港CPI涵蓋90%住戶
無懼「股災月」 匯控小米ADR升逾3% 特朗普確診憂慮微 分析：恒指本月有上升空間
無懼「股災月」 匯控小米ADR升逾3% 特朗普確診憂慮微 分析：恒指本月有上升空間
平安壹賬通開張日遭DDoS攻擊
平安壹賬通開張日遭DDoS攻擊
網傳今炒逾千人 國泰：不評論
網傳今炒逾千人 國泰：不評論
網上「股票導師」冒稱星展顧問 頭像用律師照 薦買濠江機電
網上「股票導師」冒稱星展顧問 頭像用律師照 薦買濠江機電
上月疑似涉及騙局股份多達3隻
上月疑似涉及騙局股份多達3隻
平安推AI選股A股基金 擬在港公開發售
平安推AI選股A股基金 擬在港公開發售
葉氏旗下塗料集團 疫後主打抗病毒油漆
葉氏旗下塗料集團 疫後主打抗病毒油漆
強積金踏入20周年 年率化回報4.2%勝通脹
強積金踏入20周年 年率化回報4.2%勝通脹
中芯確認美商務部函供應商 限制出口美國設備原物料
中芯確認美商務部函供應商 限制出口美國設備原物料
傳Deliveroo擬倫敦IPO 英媒:已與投行高盛籌備
傳Deliveroo擬倫敦IPO 英媒:已與投行高盛籌備
室內水耕場自動收割自動監察 冀成為「農業4.0」案例
室內水耕場自動收割自動監察 冀成為「農業4.0」案例
未受疫情影響 營收每月增兩成
未受疫情影響 營收每月增兩成
張兆聰：美房屋WFH概念強
張兆聰：美房屋WFH概念強
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：螞蟻上市漸近 阿里購18230
金子：螞蟻上市漸近 阿里購18230
張兆聰：特朗普確診或改股市設局
張兆聰：特朗普確診或改股市設局
蔡金強：數據說話：中國製造不可替代
蔡金強：數據說話：中國製造不可替代
何民傑：政經夾擊宜增房屋供應
何民傑：政經夾擊宜增房屋供應
謝偉銓：善用測量專業 購置社福物業
謝偉銓：善用測量專業 購置社福物業
高息人幣定存逐個捉
高息人幣定存逐個捉
沈永年：抹黑內地樓巿謠言勿輕信
沈永年：抹黑內地樓巿謠言勿輕信
投資者及理財教育委員會：提防社交媒體唱高散貨
投資者及理財教育委員會：提防社交媒體唱高散貨
李若凡：美元下跌三大因素
李若凡：美元下跌三大因素
謝紹榮：10月驚奇會否觸發熊三？
謝紹榮：10月驚奇會否觸發熊三？
陸振球：美國財困 或利世界和平
陸振球：美國財困 或利世界和平
林少陽：投資者雙重保險 不虞下跌漩渦
林少陽：投資者雙重保險 不虞下跌漩渦
技術取勝：恒隆地產處250天線上
技術取勝：恒隆地產處250天線上
盧駿匡：小注做淡ATMX弱勢股
盧駿匡：小注做淡ATMX弱勢股
李聲揚：3隻價值股待催化
李聲揚：3隻價值股待催化
潘迪藍：寬鬆政策振經濟 歐央行仍有彈藥
潘迪藍：寬鬆政策振經濟 歐央行仍有彈藥
蘇沛豐：奧園健康受惠大股東增持
蘇沛豐：奧園健康受惠大股東增持
李順威：五大憂慮 選舉問題複雜
李順威：五大憂慮 選舉問題複雜
劉思明：周大福波司登可留意
劉思明：周大福波司登可留意
何啟聰：新經濟股回勇 Call 小米美團
何啟聰：新經濟股回勇 Call 小米美團
瑞銀亞洲：不明朗因素眾多 恒指PUT 14037
瑞銀亞洲：不明朗因素眾多 恒指PUT 14037
摩根大通亞洲：旗下業績亮麗 阿里購26676
摩根大通亞洲：旗下業績亮麗 阿里購26676
周顯：得資訊是身分象徵
周顯：得資訊是身分象徵
何國良：9月大幅回調 港股10月或現買入點
何國良：9月大幅回調 港股10月或現買入點
張佩儀：善用1萬元防疫基金 作額外強積金供款
張佩儀：善用1萬元防疫基金 作額外強積金供款
王弼：需留意侵叔退選風險
王弼：需留意侵叔退選風險
曾淵滄：內地成功控疫 越房或回升
曾淵滄：內地成功控疫 越房或回升
湯文亮：教宗拒見蓬佩奧不利侵選情
湯文亮：教宗拒見蓬佩奧不利侵選情
陳永傑：美寬待通脹 息口難升
陳永傑：美寬待通脹 息口難升
廖偉強：要生存就要面對現實
廖偉強：要生存就要面對現實
布少明：10月迎新一輪新盤熱
布少明：10月迎新一輪新盤熱
李志成：覓地增供應 助置業安居
李志成：覓地增供應 助置業安居
萬科強化港投資 百億打造兩盤 大埔馬窩項目涉逾千伙 擬提供洋房
萬科強化港投資 百億打造兩盤 大埔馬窩項目涉逾千伙 擬提供洋房
御金‧國峯一房特色戶900萬沽 業主蝕72萬
御金‧國峯一房特色戶900萬沽 業主蝕72萬
4日長假新盤售近百伙
4日長假新盤售近百伙
新地信和商場長假人流增三成
新地信和商場長假人流增三成
MALIBU享康城商場便利
MALIBU享康城商場便利
河畔花園呎價失守1.8萬
河畔花園呎價失守1.8萬
宏利推每月派息基金 冀年息4厘
宏利推每月派息基金 冀年息4厘