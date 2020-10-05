經濟
疫下經濟商舖篇

舖租跌落凡間 碗碟舖搶佔核心區 業主拆細短租保收入 租戶行業大洗牌

【明報專訊】一場突如其來的新冠病毒疫情，除了已經奪去100多條港人寶貴性命外，對本港經濟亦造成沉重打擊。《明報》將一連五期深入探討在疫情肆虐下，本港各行各業如何掙扎求存，又如何在絕處見到生機。今天率先為大家報道深受旅客減少打擊的舖市。

缸瓦佬連環短租3間一線商舖

中環、銅鑼灣及尖沙嘴核心零售區一向是名店進駐熱點，但自去年反修例運動，加上今年新冠疫情爆發後，不少國際名店棄租核心零售區舖，過去承租能力最強的化妝、藥房及珠寶鐘表店亦一一大削分店數目，近月取而代之搶佔一線旺舖卻是主打銷售平價陶瓷餐具的「缸瓦佬」，該店近月連環租用3個核心區商舖（見表），三舖月租開支僅約34萬元，較長租大減逾半。

專門出售餐具碗碟的「缸瓦佬」，店內密集式擺放各類餐具，並以價錢實惠作賣點，一隻湯匙僅數元、飯碗10元、日式大湯碗亦只不過40元，被網民指為「親民商店」。該店過去只集中租用二線民生區舖，但本報發現，近月該店以「短租」形式進駐中環蘇豪區，以月租不多於10萬元租用德己立街業豐大廈地下E舖，以該舖面積約700方呎計，呎租143元，租金較長租叫價30萬元低67%，是該一帶罕見出現短租商舖。據悉，該舖上手租戶為藥妝店，租約期後離場，而商舖業主為著名女歌星陳慧琳叔父陳崇達及有關人士。

鄰近蘭桂坊 700呎月租不足10萬

事實上，德己立街對上已是蘭桂坊，過去每到晚上燈火通明，但在疫情下晚上人流稀疏，已失去昔日的光輝。2001年成立的「缸瓦佬」，該公司負責人王先生接受本報訪問時表示，不單是住宅講「 location」（位置），商舖亦然。自由行令本港零售業攀上高峰，2012至2013年期間，大財團、奢侈品牌瘋狂搶租核心區商舖，推高舖租，舖市被扭曲，以今年7月該公司承租海防道45號地舖為例，高峰時月租曾高見60萬元，賣「缸瓦」根本負擔不來，旺市物色旺舖更難上加難，但數年後的今天，市場湧現大批吉舖，他只需以月租10萬元、即高峰期租金不足兩成，便可租到這個尖沙嘴一線街舖。

短租舖如流動宣傳隊 疫下生意佳

王氏表示，選擇以短期租約形式租用商舖，因長租較貴，短租一般較長租低逾一半。他更指出，短租商舖的優點，如同流動宣傳隊，能接觸到目標客群。他又稱，疫情亦有對生意的正面影響，過去實施的限聚令、禁晚市堂食等，更助他一把。「情况如同超市，疫情下營業額較過去好，每年5至8月是淡季，因天氣熱、打風落雨等影響購買意欲，但在疫情下，部分家庭不外出吃飯，家中少碗碟的家庭需要添置碗碟，另因碗碟常用而有破損而需要補貨。」

疫情襲港至今已逾8個月，吉舖數字有增無減，據代理統計，目前本港吉舖的空置率為近年新高（見另稿）。王先生亦不諱言，現時短期租約的租金太吸引，將循序漸進地擴充。「缸瓦佬」現設7間分店，期望今年內可增多5至12間（包括兩間固定店舖）。他透露：「期望可在中環街市開旗艦店，因中環較多專業人士，亦有來自半山的客群，人均消費較高，屆時商舖設計與短租舖將有不同。」

明報記者 甘潔瑩、林尚民、陳天賜

[疫下經濟商舖篇]

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