內地「雙迴圈」非自我封閉 最終為加大開放

外媒「誤讀」 違內地當前政策走向

如此種種，若簡單聽之，似乎有些許道理，但其實明晰事理或有經濟學常識的人都知道，上述解讀是對「雙迴圈」的誤讀，不但不符合經濟基本規律，亦與內地當前真實政策走向有悖。若誤讀被放大，不但不利於各地自身經濟發展，對於以外貿謀生或正在做投資決策的人來說，理解錯誤等於搬起石頭砸自己的腳。那麼，真相究竟是什麼？這需要條分縷析。

不少觀點認為，內地提出雙迴圈是形勢所逼。因為中美貿易形勢讓世界第一、第二大經濟體逐漸「互相關門」，「小弟們」也相應呼應，四面圍堵之下，不得已以「雙迴圈」之名，行「內迴圈」之實。

其實不然。筆者以為，提出以國內大循環為主體，國內國際雙迴圈相互促進，並不是為了應對新冠病毒疫情或是中美貿易摩擦才採取的短期措施。本身，內地對出口的依仗近幾年已經大幅縮水，出口佔GDP的比重已經從2006年的35.4%降至2019年的17.4%。意即，去年中國產值的82.6%是在通過國內自己實現的。

這個比例，其實與美國、日本、歐洲等經濟體的基本相當。隨着經濟發展達到一定水準，服務業在一國經濟中佔比會迅速提高，而服務業很多是「不可貿易」的，因此不少高收入國家中出口佔GDP比重愈來愈小。當下，中國前所未有重視服務業，提出「以國內大循環為主體」，與國際規律是相符的，並非特例，亦非形勢所逼的短期之舉。

雙迴圈就是內迴圈，意味着內地正在將自己封閉？當然也不是。筆者認為，雙迴圈的本質，是走向更加有深度和廣度的開放。舉一個簡單的例子，內地近期決定增設多個自貿區，這就是以內迴圈促進外迴圈的一個重要形式。

內地經濟中存在的問題，不是沒有需求或需求不足，而是有效供給不足，大量「需求外溢」，消費外流。自貿區的設立，可以把產品、產業、企業、技術、平台聚合，為國內大循環清障，打通關節，最終還是為了加大開放。

增設多個自貿區 為國內大循環清障

此外，在發展水準有差異的產業和地區，通過內迴圈也可以讓各種生產要素更自由流動，從而帶動外迴圈，所以內外迴圈是相互促進、相互強化的，並非自我封閉。經濟要發展好，離不開國內和國際兩個市場，兩種資源。在內地經濟已經高速度發展了40餘年的當下，民眾收入水準提高，服務業比重擴大，出口佔國內經濟的比重一定會下降，但這種結構的變化反映的是經濟的基本規律，並不是政策方向的改變。

[馮其十 神州新形勢]