擬12月IPO Airbnb集資234億

雖然消息人士指出，Airbnb的上市時間及規模仍可能因應市場情况而有變化，但無礙其作為今年美股IPO的焦點，尤其是公司對上市估值的期盼超出了市場預期。由於疫情對業務造成衝擊，Airbnb在4月進行20億美元（約156億港元）私募融資時，估值跌至只有180億美元，如果其上市估值能達到300億美元水平，則不單遠高於4月估值，還逼近2017年最高峰時的310億美元估值。

Airbnb發言人拒評上述消息。據最新一輪的第三方獨立估值報告評估，考慮到疫情減退，Airbnb估值較4月時上升實屬合理，但報告也只作出210億美元的評估。

市場原本相信Airbnb會在今年首季上市，但新冠疫情不單打亂該公司的上市計劃，且對其訂房業務帶來嚴重打擊，公司預期全年營收削半，為省開支，5月宣布裁員1900人，佔總體員工25%左右，又將影視等次要業務暫時凍結。

工作度假使住宿預訂量增

不過，因應疫情衍生的家居工作模式為Airbnb帶來轉機。據Harris Poll民意調查5月下旬發現，有高達74%的美國人會藉家居工作之機，選擇在住家及上班地點以外的地方長時間居住與工作，以享受「工作度假（workcation）」，令Airbnb在長期和月租住宿的預訂量有明顯增加。

市場研究機構AirDNA的報告也指出，與4月相比，5月及6月Airbnb的訂房次數增加了1.27倍，達到200萬以上，幾乎已經回到疫情前的水準。僅6月頭半個月，來自美國的訂房量已按年增20%。因此，Airbnb有信心在年內IPO，可能與業務恢復較快有關。再者，近期美股掀起IPO熱，且初創企業上市後表現普遍良好，這也刺激了Airbnb對上市的信心。