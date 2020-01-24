FreeFortnite吹響號角 Epic社交媒體發輿論戰

惡搞1984廣告 諷蘋果成「老大哥」

在Epic的惡搞版本，蘋果取代了IBM的老大哥位置，由《要塞英雄》的人物拋出武器向其攻擊。#FreeFortnite成了Twitter當日最熱門的標籤之一。

無論如何，向蘋果及Google宣戰，將會令Epic陷入艱苦的戰鬥。隨着兩大應用商店將《要塞英雄》下架，Epic正失去重要的收入來源。數據機構Sensor Tower估計，在《要塞英雄》被下架前的30天，該遊戲通過蘋果App Store和Google Play商店合共產生約4670萬美元收入。這遊戲在8月底更新之際，更多玩家可能會察覺到它從兩大平台消失。他們可能會對兩大科技巨頭心生不滿，但影響力有限，畢竟沒有人會為了玩遊戲而杯葛採用蘋果或Google作業系統的手機。不過，隨着歐美等監管機構向蘋果、Google等大型科技企業展開各種反壟斷調查，漫長而昂貴的法律途徑仍有可能為Epic帶來有利的結果。