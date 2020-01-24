單身CEO自小愛編程 Apple II成助力

父母家中創首個電子遊戲ZZT

童年時代的斯維尼，會透過玩任天堂的《超級馬里奧兄弟》（Super Mario Bros），研究遊戲如何設計。對事物充滿好奇心的斯維尼，也會拆開剪草機、收音機和電視，研究它們如何運作。後來他考入馬里蘭大學攻讀機械工程，但他始終對編程更有興趣。像微軟創辦人蓋茨、facebook創辦人朱克伯格等一樣，他也是從大學輟學，走上創業之路。在20歲那年，他在父母家創立自己的公司，並專注於完成其首個電子遊戲ZZT。這遊戲在1991年發布，有興趣購買ZZT副本的客戶，先將支票寄到斯維尼家中，然後等待遊戲磁碟寄回來。

他當時大概賣出了幾千個ZZT副本。他將自己的公司取名為Epic MegaGames。斯維尼笑說，這名字「是個騙局，讓我們看起來像間大公司」。隨着生意愈來愈多，每天都收到新訂單，斯維尼終於在1999年搬出父母的家，並從公司的名稱刪除了「Mega」（大的意思），正式易名為Epic Games。

在他30歲左右，Epic Games已相當成功，創造了多款受歡迎的電子遊戲，令斯維尼過上富豪的生活。他回憶說：「我的住所停車場曾有一輛法拉利和一輛林寶堅尼。不認識我的人可能以為我是販毒的。」他向《華爾街日報》透露：「我單身，未婚，沒有孩子，過着相當簡單的生活。」放假時，他喜歡編程或遠足。他說：「我喜歡另闢蹊徑，尋找其他人可能沒見過的東西。」