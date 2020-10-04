Epic佈局挑戰科網巨頭 《要塞英雄》下架同日入稟告蘋果Google

資料來源：商業內幕、華爾街日報

現年50歲的斯維尼不時打機，《要塞英雄》的玩家們可能曾與斯維尼對戰。他透露，已暗中參與超過1600局對戰，「我只是隨機和一群人玩，他們不知我的身分，我們一起玩得很愉快」。

CEO匿名玩Fortnite逾千局

根據彭博億萬富豪指數，這名神秘的遊戲玩家身家估計達94億美元（約733億港元）。他創立的Epic，除擁有《要塞英雄》、《魔域幻境》（Unreal）系列、《戰爭機器》（Gears of War）等大量著名遊戲的版權，也為軟件開發者提供入門遊戲引擎Unreal Engine（UE）。在8月的最新一輪融資，Epic的估值增至173億美元（約1349億港元）。

Epic估值急升，歸功於《要塞英雄》的成功。不過斯維尼強調，自己沒有參與《要塞英雄》的創作或編程，一切歸功於Epic的員工。但由他領導的Epic，對電子遊戲產業有深遠的影響。《華爾街日報》指出，在《要塞英雄》於2017年免費推出時，業界的經營模式主要是透過索尼的PlayStation（PS）或微軟的Xbox等銷售遊戲版權，以數十美元的價格銷售給消費者下載。玩家可獨自打機，又或與一兩個擁有相同硬件設備的朋友一起玩。

對於遊戲公司來說，玩家購買遊戲會帶來一次收入，但遊戲公司需長期維護遊戲，付出成本，且無法保證長期穩定的現金流。隨着網絡遊戲興起，斯維尼注意到在「遊戲即服務」（Game as a Service）的模式下，玩家購買的不再是遊戲軟件，而是遊戲服務。若玩家要繼續打機，就要不斷購買服務，玩得愈多，付費愈多。

遊戲變社交網絡 破例打通PS和Xbox

Epic於是開放《要塞英雄》，玩家可在電腦、遊戲主機、手機及平板各種平台免費下載，試圖將玩家對戰的大逃殺（Battle Royale）類型遊戲，變成虛擬世界的龐大社交網絡。此計劃的難題之一，是要把PS和Xbox等平台聯繫起來。在2018年有6個月時間，斯維尼不停透過電話及電郵，聯絡PS和Xbox兩大遊戲平台的負責人，游說他們作出超乎想像的事情，就是讓PS和Xbox遊戲系統互相協同。斯維尼稱，由於兩大平台的長期競爭關係，需展開一連串激烈的討論。他形容，這是一場「國際外交的努力」。此後，任天堂的Switch也加入了其合作陣營。

通過消除不同設備玩家之間的障礙，Epic將《要塞英雄》變成社交網絡，戰友可戴着耳機邊交談、邊作戰，交流打機經驗或日常趣事。斯維尼形容，對很多人來說，這既是社交聚會，又是遊戲。去年，Epic收購了視像聊天軟件Houseparty，為打機社群提供更多交流空間。