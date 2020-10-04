中國產Model 3減價惹不滿 Tesla：沒故意隱瞞

對外事務副總裁：不少員工9月買新車

Tesla中國區對外事務副總裁陶琳昨日就事件在微博解釋，她指價格調整是高度保密的工作，需要反覆測算，只有極少數人參加。Tesla能做的是一旦最終確認，就會第一時間準備內部程序並盡快對外公布，因為無論任何時候公布，都總會有一批價格調整前買車的消費者受影響。

陶琳又提到，Tesla的員工中亦有很多車主，也有不少員工是在9月份剛買入新車。除了極少數參與價格測算的員工外，Tesla全體同事幾乎是和消費者同時才得知價格調整的信息，因此確實不存在工作人員故意隱瞞和誤導消費者的情况。

Tesla是在上星期四（1日）宣布，中國產Model 3的「標準續航升級版」扣除政府補貼後價格降至24.99萬元（人民幣‧下同），較原先Model 3最廉宜的車型（售27.15萬元計）減幅約8%。不過，這並非Tesla首次因為減價而引起車主不滿，去年3月Tesla將中國銷售的所有車型全線減價，同樣惹來剛買車不久的車主不滿，更在車行外拉起橫額抗議。然而，車主的抗議遭不少網民非議，批評車主「許漲不許跌」、「只佔便宜絕不能吃虧」。