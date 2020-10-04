新界西多宗即睇即買 朗屏8號兩房戶市價沽

慧景軒3房連套房795萬易手

天水圍慧景軒亦錄即睇即買個案，祥益地產高級經理林家倫表示，有關單位為慧景軒1座低層D室，實用788方呎，3房連套房間隔。原業主在今年6月起放售，當時叫價850萬元，放盤多時未獲洽詢，遂減價50萬元或5.8%至800萬元放售，至昨日獲準買家垂青，買賣雙方即場議價，終以795萬元成交，累積減價55萬元或6.4%，實呎10,089元。原業主在2003年4月以176.3萬元一手購入，持貨17年，帳面獲利618.7萬元，物業升值3.5倍。

部分屋苑做價從高位回落，市場消息稱，屯門䨇寓新近錄1房成交，為北翼低層C室，實用389方呎，成交價585萬元，實呎15,039元。資料顯示，同類型單位北翼低層C室，面積相同，去年11月成交價630萬元，即做價11月個內跌逾7%。原業主在2016年以530.87萬元購入，持貨4年，帳面獲利54.13萬元或10%，若計算購入時支付的印花稅31.85萬元、以及代理佣金等交易雜費，實際僅獲利約16萬元或3%。

SEA TO SKY加推獲足額認購

另新盤市場方面，昨日未有新盤進行新一輪銷售，僅得新盤貨尾推售，單日售出約12伙，過去3天中秋節長假期，新盤市場共錄得約65宗一手成交。長實（1113）旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY日前加推159伙，以即供平均實呎17,204元，折實售價由708.7萬元起，發展商在昨日起接受認購，據悉，昨日已獲足額認購，新加推單位最快於本周開售。