收款人名字出錯 渣打旗下虛銀停發月結單

Mox回覆查詢時表示，該行在準備9月份的月結單時發現出現技術問題，已暫時停止了在應用程式內查閱月結單功能。該行亦已向客戶解釋事故只與月結單內之顯示有關，而他們亦繼續可以在應用程式上檢視結餘及交易紀錄。當技術問題解決後，以及客戶的月結單準備妥當時，將會通知客戶。Mox表示，因事件對客戶造成不便，該行衷心致歉，正解決有關技術問題。此外，有人在網上討論區表示，有轉帳交易在月結單上也完全沒有顯示，Mox表示沒有交易數據受是次月結單顯示事故影響。

就Mox的月結單事件，金管局回覆稱，已經收到Mox通報有客戶查詢月結單功能出現故障，部分交易的收款人或發款人名字與真實紀錄不符。銀行正調查事件，並會向局方提交報告。

Mox又強調，該行一直是在自己的獨立平台上運作，事件與渣打系統無關。渣打上周亦出現網上銀行事故，有客戶存款在未經核准下，轉帳至馬會投注戶口，渣打及後承認出現技術問題，令少數開立馬會帳戶的客戶誤被重複扣帳，並已將誤扣款項回撥至受影響戶口。