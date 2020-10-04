航空業救助落空 美航空股盤後跌

法案需一致通過 共和黨持懷疑態度

新冠病毒疫情打擊美國航空業，美國航空業表示除非有救助方案，否則會開始裁員潮。不過，美國眾議院上周五亦未能通過280億美元（約2184億港元）的航空業救助法案，民主黨強調，在立法程序緊促下，法案需要以一致同意的方式通過，但此做法不獲共和黨同意，共和黨對此要求持懷疑態度。

參議院或自行提救助方案

佩洛西在上周五曾表示，航空業救助方案正臨近，要求航空公司暫停無薪假和裁員，不過最終國會仍未能通過該280億美元救助航空業的單獨紓困方案，以限制航空公司在明年3月底前不得裁員。眾議院將在星期二（6日）復會，若與白宮仍未能就新一輪紓困措施達成協議，參議院或自行提出另一份航空業的獨立救助方案，換句話說，航空業最早這個星期獲得救助的希望已宣布落空。

美國國會上一輪向航空業提供的救助方案中，要求航空公司9月底前不得解僱員工。美航和聯合早前已表明，如國會仍未能給予新救助，會自上周四起裁減合共3.2萬人，不過美航指出，若未來數日國會可以通過方案，將撤回裁員決定。