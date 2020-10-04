白宮現新冠群組 港股黑期照升 分析：壞消息盡出 外圍影響有限

上周五早段道指曾跌400點，但隨着民主黨籍眾議院議長佩洛西對談妥新紓困方案表信心及白宮通報特朗普病况不嚴重，道指跌幅收窄，收報27,682點，跌0.48%，標普500指數報3348點，跌0.96%。惟在一眾科技股插水之下，納指仍跌2.22%，收報11075點，標普科技股分類指數則下跌2.55%，其中Tesla挫7.38%，Netflix和Nvidia亦跌逾4%（見表）。

一眾科技股插水

其實早在特朗普未確診前，投資者已對總統選舉期間的市况不表信心，俗稱恐慌指數的波動指數（VIX）期貨合約顯示，投資者在9月初開始增加對11月和12月倉位的保護，應對標普500指數未來3個月內下跌10%的認沽期權合約，在9月底的引伸波幅達到32.2，對比前兩次選舉只有20，反映市場估計從投票到明年1月新總統就職期間的市場會持續波動。此外，基金管理公司Hercules Investments首席執行官James McDonald表示，機構投資者開始減低組合的風險，並加強對冲應付市場波動，他們正加強準備一旦民主黨候選人拜登當選，對貿易、稅務等政策的影響。

雖然假期之間外圍多事，但在新加坡買賣、俗稱恒指黑期的HS50指數在美股開市不久已倒升，至昨天凌晨收報23,724點，升101點，比恒指上周三收市高水265點；ADR港股比例指數報23,846點，亦升1.62%。光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，特朗普可以繼續履行職務，不明朗因素減少。投資者已經在上周三減磅應付長假期，加上近期利淡因素如匯控（0005）被列入不可靠實體清單和洗錢調查等消息已被消化，恒指在23,100點已見最壞情况，因此認為周一港股表現未必會受到特朗普染疫或美國新紓困方案未通過的消息所影響。