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2020年10月3日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
中央未干預 專家料人幣上試6.7 兌一籃子貨幣升勢溫和 沒單邊升值預期
經濟差 受惠股未必跟上人幣升幅
價量表現追貼避險貨幣 惟暫難取代
疫下港日連線 東京中央拍賣成交率升
日股故障後開市揚 特朗普自爆確診倒跌
國慶中秋假一手53宗成交 大角嘴傲寓首輪售12伙
印度擬推自家手機程式商店 欲打破蘋果Google抽佣壟斷
蘋果生產鏈擬撤華 印度製造業受惠
廣告界短片方案助小店抗疫
美非農職位僅增66萬 遜預期
「納指巨鯨」疑再出沒 神秘投資者再購期權
Tesla上季電動車交付13.9萬輛破紀錄
陸振球：樓奴遇通縮 特別不開心
周末睇樓好去處
南津‧迎岸迷你特色戶 享香港仔海景
恒地鴨脷洲大街新盤擬年底推
區內海鮮聞名 遊客必到景點
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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中央未干預 專家料人幣上試6.7 兌一籃子貨幣升勢溫和 沒單邊升值預期
經濟差 受惠股未必跟上人幣升幅
價量表現追貼避險貨幣 惟暫難取代
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