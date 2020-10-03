陸振球：樓奴遇通縮 特別不開心

美國宣布將香港首度納入難民分配類別，有趣的是，根據美國難民接收計劃在2021年的接收上限為1.5萬人，比2020年度的上限1.8萬人為少，即是上限並沒有因為加入香港人而增加反而減少，那如有香港人申請，獲批的機會有多少，且同時會否需要與其他國家的難民競爭？

移民熱潮來得快也去得快

美聯移民表示，自從英國放寬BNO持有人及其受養人進入及居留英國，以及澳洲宣布放寬港人簽證以來，該公司接獲有關客戶移民查詢由今年5月錄得急增而呈紀錄新高的800宗後，急劇回落62.5%至9月錄得約300宗的水平，與去年同期相若（見圖1），似乎有關熱潮來得快也去得快。

不過，筆者發覺近月不少代理卻趁勢大力推銷包括英國等海外樓盤，尤其英國在今年7月推出當地的物業海外印花稅假期，50萬英鎊以下物業可豁免繳付印花稅，在明年4月1日之後才完成交易，海外買家要再多付2%的印花稅，因此趕在之前完成交易可慳回一筆不少的稅務開支（見圖2），政策成為促銷當地樓盤的支持理由。

相對英國，現時非港人買入香港住宅物業，要分別多付15%買家印花稅和另外15%的雙倍印花稅，卻仍阻不了近年香港樓價持續高企。

其實，在香港也好，在海外也好，買不買樓除了看能否負擔外，也是一種價值的取捨，筆者多年前便曾聽到「樓奴」這一個詞彙，指儲首期和買了樓便要省吃儉用，壓縮消費，大大降低生活水平的人。也有指買了樓供樓，始終會供完層樓，屆時便不會再當樓奴也不用付租，變得更財務自由。

港人供樓要大半世 相當悲哀

筆者覺得，所謂樓奴，主要是由於要供樓，減少了可動用的個人收入，如此，一日仍要供樓，便可作為界定其是否樓奴的一個重要標準，而樓價相對收入的比率愈高，則買樓後愈容易當上樓奴。

根據按揭轉介機構經絡提供的數據，現在新做樓宇按揭的供款年期超過27年（見圖3），配合香港大部人都是在30歲左右首次買樓，若再加上27年來供樓，那供完後差不多3年左右便也到了60歲的退休年齡，亦即脫離了樓奴之時，也即過了大半世人，可算相當悲哀。

不過，若供樓期間遇上高通脹又或人工急速上升，樓價多會水漲船高，做樓奴也會做得較開心，但如近年香港人收入不前，樓價只能在高位橫行，甚至開始出現通縮（見圖4），則當樓奴也會特別辛苦。

同時，金管局最近發表的季度報告表示，今年第二季樓價與收入比率已升至新高的18.8，即一般50平方米單位的平均價格，是私人住宅住戶家庭入息中位數的18.8倍。同時，第二季的收入槓桿比率亦上漲至86.6%，亦較去年底的80.9%有所上升。

港府應想辦法提升港人競爭力和收入

事實上，以樓價指數計，過去3年香港樓價其實只在高位橫行而沒有大升，但同期港人收入也是停滯不前，而在疫情後更出現凍薪、放無薪假，甚至失業率上升，於是乎港人的樓價與收入比率反愈扯愈高，殊不健康。

筆者認為，香港政府除了要致力搵地以平抑樓價之外，更要想辦法提升香港人的競爭力和收入，在1997年以前，雖然香港樓價也是年年升，但當時市民加人工隨時超過10%，所以買樓後過了數年人工加了，供樓負擔便會減輕，而現在買樓後卻怕被凍薪裁員，情况截然不同。

投資者及理財教育委員會最近發出新聞稿，指該會去年底進行《香港金融理財知識和能力研究2019》，揭示香港人在6個範疇的財務狀况，以及需要改善的地方。研究在新冠病毒肺炎疫情前進行，發現受訪者中有16%沒有儲蓄，22%表示如果失去家庭主要收入來源，將無法維持3個月以上的生活費用。

筆者認為，如一個人沒有儲蓄，是因為其收入偏低而令到入不敷支，還是因洗腳沒抹腳，根本沒有儲蓄的意識或習慣？如是後者，不要說現時樓價貴沒買樓機會，就算是樓價如SARS時跌七成，也是與你無緣，除非你有父幹支持。

[陸振球 樓市解碼]