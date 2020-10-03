Tesla上季電動車交付13.9萬輛破紀錄

高於分析師預測

價格大眾化的Model 3，佔第三季交付量的大部分。美國投行Wedbush分析師Dan Ives昨表示，整體而言，特斯拉的數據亮麗，中國廠房是其增長的動力。特斯拉的季度交付數據，被視為全球電動車需求的晴雨表。麥肯錫公司（McKinsey＆Co.）的報告指出，特斯拉去年在電動車領域的全球市場份額達16％，領先全球。

特斯拉昨未有說明是否仍維持今年全年交付至少50萬輛電動車，較去年增長36％的目標。今年截至9月底，特斯拉已向客戶交付31.835萬輛電動車。要達到其全年交付目標，特斯拉需在第四季交付超過18萬輛電動車。特斯拉行政總裁馬斯克在上周的「電池日」活動預計，全年交付量將按年增長三至四成，相當於47.8萬輛至51.5萬輛之間。

Model 3佔第三季交付量大部分

特斯拉的加州弗里蒙特車廠，正組裝Model S、X、3和Y型電動車。上海廠房則主力生產Model 3。該公司正於美國得州和德國柏林郊區建造新廠房。

（綜合報道）