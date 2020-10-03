「納指巨鯨」疑再出沒 神秘投資者再購期權

傳孫正義再次出手 軟銀未有置評

彭博社報道，周四有神秘投資者分兩批購入了分別於明年1月和3月到期、總值7450萬美元的亞馬遜認購期權。同日交易的還有總值近5200萬美元的Facebook認購期權、約值2500萬美元的Netflix認購期權及約值2840萬美元的Google認購期權。每家科技公司的期權，均是分兩批購入。對冲基金QVR Advisors投資總監埃弗特（Benn Eifert）稱，這些交易的模式，與8月廣泛討論的「納斯達克巨鯨」交易模式非常相似，包括目標公司、交易規模及到期時間等。加拿大皇家銀行資本市場的分析亦指出，不能確定誰買入這麼多認購期權，但感覺是軟銀再次出手。

根據軟銀早前向美國證交會（SEC）的申報，軟銀次季以來斥資約40億美元購買了特斯拉、亞馬遜、微軟、Netflix等科技股。《金融時報》及《華爾街日報》引述知情人士稱，申報文件未披露的是，軟銀同時還動用約40億美元購入這些科技股的認購期權，與名義價值500億美元的股票掛鈎，令市况波動加劇。

（綜合報道）