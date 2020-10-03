美非農職位僅增66萬 遜預期

【明報專訊】美國近期的職位增長步伐放慢，9月份的非農職位僅增長66.1萬，是5月以來增幅首次低於100萬大關，且數字遠低於分析師預期的80萬，反映疫情的不確定因素，正妨礙僱主恢復招聘。不過美國上月的失業率由8.4%大幅下調至7.9%，勝於分析師預期的8.2%。非農數據有待改善，加上美國總統大選臨近之際，爭取連任的美國總統特朗普卻確診新冠病毒肺炎，為政治和經濟帶來巨大不確定，促使投資者態度轉趨審慎。
不過，民主黨籍的眾議院議長佩洛西，昨日仍為能否與共和黨達成新一輪刺激方案釋出樂觀信號，美股早段的跌幅有所收窄（詳見A1版）。佩洛西稱：「我總是很樂觀。我們始終要找到一條道路……我們將找到雙方可接受的中間立場。」
上月政府職位減少21.6萬
美國上月的職位增長，主要來自最受疫情打擊的休閒和酒店業、零售和衛生保健業。全國各行業都有增聘人手，惟政府部門除外。由於政府聘用的臨時工人減少，上月的政府職位減少21.6萬。這是美國11月總統大選前的最後一次非農數據公布。
最新的數據顯示，在3至4月美國疫情爆發期間所流失的2200萬職位，直至上月已恢復1140萬，不過距離恢復至疫情爆發前的水平仍然遙遠。尚未恢復的職位仍有約1000萬個，較2008至09年金融海嘯期間，美國失去的全部職位還要多。
田納西大學諾克斯維爾分校（UTK）的經濟學家瓦納梅克（Marianne Wanamaker）稱，不幸的是，裁員似乎未有放慢，令就業市場面臨持續的負面影響，若要以更快的招聘速度，填補流失的職位有其難度。
當前美國大型企業持續裁員，迪士尼本周早前宣布裁員2.8萬人。美國航空及聯合航空亦表示，若國會仍無法就新一輪紓困措施達成協議，將合共裁員超過3.2萬人。
國際油價昨跌逾3%
雖然消費者支出和製造業產出等數據均顯示，美國復蘇仍然持續，但步伐較慢。美國政府的額外失業補貼在今夏屆滿，令家庭收入下降，也是影響經濟復蘇的另一因素，預示美國年底的經濟增長將趨於緩慢。經濟活動遲遲尚未完全重啟，加上美國政治前景的不確定加劇，油價沽壓持續。國際油價昨跌逾3%。
此外，歐洲央行將啟動「數碼歐元」試驗，並就引入數碼貨幣的前景，於本月12日起進行公眾諮詢。
歐洲央行稱，將在2021年中以前，決定是否啟動數碼歐元項目。數碼歐元將容許歐元區居民，選擇將存款直接存入歐洲央行，以往僅容許銀行、政府和其他央行作此選擇。歐洲央行已為「數碼歐元」（digital euro）一詞申請商標，反映歐洲央行對數碼貨幣的發展趨於認真。