美非農職位僅增66萬 遜預期

不過，民主黨籍的眾議院議長佩洛西，昨日仍為能否與共和黨達成新一輪刺激方案釋出樂觀信號，美股早段的跌幅有所收窄（詳見A1版）。佩洛西稱：「我總是很樂觀。我們始終要找到一條道路……我們將找到雙方可接受的中間立場。」

上月政府職位減少21.6萬

美國上月的職位增長，主要來自最受疫情打擊的休閒和酒店業、零售和衛生保健業。全國各行業都有增聘人手，惟政府部門除外。由於政府聘用的臨時工人減少，上月的政府職位減少21.6萬。這是美國11月總統大選前的最後一次非農數據公布。

最新的數據顯示，在3至4月美國疫情爆發期間所流失的2200萬職位，直至上月已恢復1140萬，不過距離恢復至疫情爆發前的水平仍然遙遠。尚未恢復的職位仍有約1000萬個，較2008至09年金融海嘯期間，美國失去的全部職位還要多。

田納西大學諾克斯維爾分校（UTK）的經濟學家瓦納梅克（Marianne Wanamaker）稱，不幸的是，裁員似乎未有放慢，令就業市場面臨持續的負面影響，若要以更快的招聘速度，填補流失的職位有其難度。

當前美國大型企業持續裁員，迪士尼本周早前宣布裁員2.8萬人。美國航空及聯合航空亦表示，若國會仍無法就新一輪紓困措施達成協議，將合共裁員超過3.2萬人。

國際油價昨跌逾3%

雖然消費者支出和製造業產出等數據均顯示，美國復蘇仍然持續，但步伐較慢。美國政府的額外失業補貼在今夏屆滿，令家庭收入下降，也是影響經濟復蘇的另一因素，預示美國年底的經濟增長將趨於緩慢。經濟活動遲遲尚未完全重啟，加上美國政治前景的不確定加劇，油價沽壓持續。國際油價昨跌逾3%。

此外，歐洲央行將啟動「數碼歐元」試驗，並就引入數碼貨幣的前景，於本月12日起進行公眾諮詢。

歐洲央行稱，將在2021年中以前，決定是否啟動數碼歐元項目。數碼歐元將容許歐元區居民，選擇將存款直接存入歐洲央行，以往僅容許銀行、政府和其他央行作此選擇。歐洲央行已為「數碼歐元」（digital euro）一詞申請商標，反映歐洲央行對數碼貨幣的發展趨於認真。

（綜合報道）