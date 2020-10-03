廣告界短片方案助小店抗疫

數百段1分鐘短片 涵蓋逾350小店品牌

Noah創意總監杭景揚表示，今年8月接獲商戶Deliveroo戶戶送的製作推廣項目，提出利用有限資源策劃涵蓋逾350家小店品牌的拍攝方案。由「度橋」至作品出街僅花1個月，並找來本地男團ERROR參與，一氣呵成連續拍攝逾18小時。整個項目分外星人、家庭等主題系列，每個系列各拍5條影片，涵蓋4個環節，然後再使用編碼程式，組合成數百段1分鐘短片。

杭景揚說最大挑戰除了在短時間內完成40多段劇本，還要想方法將不相關的情節連接好。他說：「新的製作方式將不會限於餐飲業，還可運用在其他製作上，但會更講究在事前運用更多創意構思及準備。」

中小型食肆生意在今次疫情下大受打擊，該公司合伙人王敏瑤稱，他們在今次項目上，最終用了354條1分鐘短片，部分參與的小商戶更可選擇片段自行放上社交平台播放，為期6個月，毋須負擔成本。策劃總監盧勖琳冀今次方案最終能夠為中小企餐廳帶來幫助，既不用耗費店家太多時間拍攝，又可增加店家曝光率。

截至9月底YouTube上共146萬次收看

是次製作的片段由8月26日開始播放，截至9月底在YouTube共有146萬次收看。其中外星人系列更錄逾20萬次。該公司合伙人高佩儀相信今次試驗成功，實現有限預算下，可產出較平時多數百倍的短片作品量。