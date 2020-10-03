蘋果生產鏈擬撤華 印度製造業受惠

日前有外媒報道，蘋果公司三大iPhone代工廠商鴻海集團旗下富士康、緯創及和碩，計劃於未來5年在印度投資合共9億美元（約69.8億港元）生產iPhone，以助該國轉型為出口工業中心。

印度設獎勵 擬打造全球智慧手機生產中心

印度政府於今年6月推出一項獎勵措施PLI（Product-Linked Incentive），涉資66.5億美元（約515.4億港元），藉以吸引國內外科技企業投資印度，將當地打造成為全球智慧手機生產中心。

該計劃今年8月起生效，為期5年。路透社引述消息人士稱，富士康已申請投資約400億盧比（約42.3億港元），緯創及和碩的投資額分別為130億盧比（約13.7億港元）及120億盧比（約12.7億港元）。雖然未知悉是次具體投資內容，但預計大部分資金將集中用於生產iPhone。

而印度當局已批准所有申請，所有參加企業於未來5年，須合共從印度出口總值500億美元的iPhone。

除此以外，印度通訊與資訊科技部長普拉薩（Ravi Shankar Prasad）上月初亦曾表示，全球生產系統已轉變，生產商意識到要在中國以外的地方設廠，目前已有8間蘋果公司的代工廠，由中國遷至印度，相信印度可以取代中國成為大型的生產中心。