印度擬推自家手機程式商店 欲打破蘋果Google抽佣壟斷

明報記者 蔡穎霖

蘋果及Google母公司Alphabet昨晚初段股價分別跌1.7%及1.1%。據印度《經濟時報》引述印度政府消息人士表示，印度正計劃推出自己的應用商店，作為蘋果和谷歌的應用商店替代品。而政府在研發新系統前，必須確保市場願意接受，只要收到市場正式請求，政府將考慮着手開發。報道又稱，這個印度研發的手機應用商店，不會像蘋果或Google那樣要收取30%的提成，此外，印度政府亦計劃日後要求手機製造商，需要預裝該款替代的應用商店。

印度官員：創建「自給自足」應用程序生態系統

印度通訊與資訊科技部長普拉薩（Ravi Shankar Prasad）亦在社交平台上發文，表示很高興收到當地應用程序開發人員提出改善生態系統的重要建議，並指有關當局積極鼓勵應用程序開發人員，創建「自給自足」（Atmanirbhar Bharat）的應用程序生態系統。

美國技術企業家兼學者Vivek Wadhwa則相信，印度有能力打破現時數字應用市場上由兩大龍頭公司壟斷的局面，認為相關系統只要收取低至2%的行政費用，保持平台日常運作便可。當平台在印度成功運行，其後擴大規模至全球市場，世界各地的開發人員將很樂意使用替代平台，以抗議蘋果公司及Google的抽佣30%之舉。

全球手機應用程式商店市場一直由App Store和Google Play壟斷，不乏手機程式開發商批評兩家商店抽佣30%過高。就在上個月，印度最大支付應用程式Paytm被指違反Google Play的禁止賭博條例，遭到Google下架；Paytm則對於Google未經雙方溝通便將程式擅自下架表示不滿。雖然事後重新上架，但雙方的衝突引起印度政府和民間對應用程式市場壟斷問題的關注。目前印度有5億名智能手機用家，大部分均使用Google Play商店。與此同時，因應印度去年8月放寬外資進入本土市場限制，蘋果公司於上月23日正式推出印度官方網店，讓當地民眾可直接從官網購買iPhone、iPad、Mac和其他產品，全力搶攻當地市場。