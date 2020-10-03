國慶中秋假一手53宗成交 大角嘴傲寓首輪售12伙

SEA TO SKY加推159伙

作為今季首個開售新盤的傲寓，昨日早上進行首輪銷售，涉及50伙。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行有一組投資者斥資約1270萬元購入兩伙1房戶，打算作長線收租之用，預計租金每方呎約60元，租金回報料可近3厘。項目昨日共售出12伙，佔可供發售的24%。

另一邊廂，將軍澳日出康城SEA TO SKY上周重推，售出約70伙後，長實乘勢加推，昨日突擊加推第6號價單，涉及159伙，包括2房55伙及3房104伙，平均實呎21,428元，計算最高折扣21%後，即供平均實呎17,204元，售價由708.7萬元起，為3座5樓F室，實用473方呎，2房間隔，實呎14,983元。長實地產投資董事郭子威表示，新加推單位擬安排下周進行銷售。

128 WATERLOO

昨突擊推5伙招標

由內房萊蒙（3688）及俊和合作的何文田窩打老道新盤128 WATERLOO，發展商早前公布首張價單，涉50伙，並已進行收票及部署本月初推售之際，發展商昨日突上載銷售安排，推出5個單位招標，招標單位包括10樓D室、16樓D室、6樓H室、10樓H室、15樓H室，招標期在10月6日（下周二）至11月30日。招標文件顯示，上述單位的買家可獲住宅停車位認購權。

姚君達減價沽名鑄

4年帳面賺350萬

二手市場方面，市場消息指，由米蘭站（1150）前主席姚君達持有的名鑄低層E室，實用面積1016方呎，原則屬2房間隔，於今年2月底起放售，最初叫價2900萬元，放盤多月，近日以2750萬元易手，較最初叫價低150萬元或5%，折合實呎27,067元。惟姚氏昨日對外指，上述單位尚在放售，叫價2880萬元，以姚君達在2016年6月份以2530萬元購入計，若單位成功以上述叫價沽出，他將帳面獲利350萬元，物業4年升值14%。