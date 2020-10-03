疫下港日連線 東京中央拍賣成交率升

中國書畫叫價 比現場拍賣高

東京中央拍賣在9月13日首次進行「東京．香港聯合拍賣」，提供現場、網絡、電話、書面委託競投。安藤湘桂指是次拍賣逾500件藏品，成交達400宗，較預期多出兩成，而且「部分藏品在網絡拍賣的叫價，甚至比現場拍賣高，尤其是中國書畫」。

安藤湘桂稱，公司利用自研的「雲圖錄」系統，上載藏品高清圖片及資料，好讓買家以線上替代親身審視藏品。雲圖錄亦幫助公司建立數據庫，透過網絡數據的分析，得知買家喜好，有助日後拍賣安排，甚至開發更多客源。

公司早前曾透露海外發展計劃，安藤湘桂表示，正跟美國拍賣行洽談合作，原計劃於今年2月實行，惟受到疫情拖累，強調兩方一直保持交流，暫未能透露更多詳情。他又表示，公司與美國拍賣行的合作不止為拍賣，亦包括藝術品展覽及推廣。

大數據分析買家喜好拓客源

另外，東京中央拍賣去年成功收購台灣拍賣行沐春堂34%的權益，安藤湘桂稱收購對公司鞏固台灣拍賣市場發揮協同效應，入股至今已見成效，兩行將會繼續分享資源，跟當地藏家溝通，把作品運到香港，冀獲得更高的成交價。

進駐新加坡尚待時機成熟

談及公司未來發展，安藤湘桂認為，香港的拍賣市場足以滿足東南亞的客群，公司亦不乏外國客源，因此暫不忙於開拓新市場，強調拍賣活動的重心仍在香港，但不排除會以設立辦公室或收購當地拍賣行的方式進駐新加坡，惟目前時機未成熟。

明報記者 蔡穎霖