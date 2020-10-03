價量表現追貼避險貨幣 惟暫難取代

資本管制仍在 投資者警惕

傑富瑞全球外匯業務負責人Brad Bechtel指出，離岸人民幣在全球疫情期間波動較小，相對於許多貨幣而言，人民幣的流動性仍然很好。他又稱，中國在改善資本市場和市場准入方面做了很多工作，而且很可能會繼續下去，這將改善流動性並吸引更多資本流入。

Bechtel又表示，人民幣目前的每天交易量已經與瑞士法郎或英鎊旗鼓相當。在2016至2019年之間，人民幣交易量增加了41%，國際清算銀行（BIS）數據亦顯示，早在去年4月，人民幣平均每天交易金額已達2850億美元（約2.22萬億港元），僅次於瑞郎的交易量。

不過，要說人民幣可能有機會成避險貨幣，目前還是言之尚早，除了美元仍然是全球主要的外匯儲備資產之外，最主要是因為中國對匯率的干預及對資金跨境流動的管制，例如2015年突然將人民幣貶值，而且近期與美國在貿易上的緊張局勢，也會使投資者保持警惕。

另外，前日曾升穿6.74的離岸人民幣，昨日表現回落，截至傍晚6時報6.7644，貶值0.22%。