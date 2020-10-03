經濟差 受惠股未必跟上人幣升幅

分析：人幣因素對紙業股較吃重

雖然人民幣在9月升穿6.8，但當月一眾匯率敏感股表現各異，例如外幣債比例較重的內房股普遍升，其中綠城中國累升近兩成；內地三大航空股只有國航（0753）累跌5.06%；另紙股理文造紙更升逾20%（見表）。

利達LW A.M.基金經理黃耀宗認為，匯率只是影響股價的其中一個因素，若行業發展平穩，人民幣升值會對股價有幫助，但現時行業基本面對股價的影響大於匯率。外債較重的三個行業當中，內房股始終受限於內地調控政策，航空股仍然受疫情影響，紙業則較少受行業的基本因素影響，故人民幣升值會對其估值幫助較大。

港股易反映負面因素 AH溢價擴

另一方面，人民幣升值理論上會令AH股上市公司的H股更便宜，使資金轉而買入H股。不過恒生滬深港通AH股溢價指數6月中以來持續高走，上周五（9月25日）升至148.88點，創近5年來新高，反映A股較H股的溢價拉闊，未受升值影響。黃耀宗指，因為港股市場資金進出容易，較易反映負面因素，因此未能拉升H股表現。