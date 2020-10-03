中央未干預 專家料人幣上試6.7 兌一籃子貨幣升勢溫和 沒單邊升值預期

明報記者 歐陽偉昉

人民幣在9月中曾高見6.7548，創去年5月以來新高，截至星期三（9月30日），在岸人民幣（CNY）報6.791，全月累升0.84%。前人行官員管濤早前發表報告，指出中國需面對資本流入和所帶來人民幣升值問題，若堅持正常貨幣政策或打擊出口。另一名前人行官員盛松成則稱，外資熱錢流入或造成金融市場波動、通脹和資產價格上升。

華僑：末季利差驅動資金流入

華僑銀行經濟師謝棟銘認為，以現時升值幅度，對資產泡沫影響還在可接受範圍內，也未對出口造成影響。不過中國通脹料在第四季進一步回落，將帶動實際利率上升，可能增加由中外利差驅動的資本流入，對中國經濟復蘇帶來挑戰。美國大選有較大不確定性，令美元走勢不太明朗。該行仍較看好人民幣，年底有望上試6.7的水平。

市場較以往成熟 不再恐慌買賣

至於人行會否出手干預，謝棟銘認為，人民幣未形成單邊升值預期，因此並不着急干預。從8月份銀行結售匯數據觀察，售出外匯反比購入外匯高出38億美元，可見市場參與者更為成熟，不會像以前那樣爆發恐慌性買賣。

另外，作為衡量匯率的輔助指標，計算一籃子貨幣的人民幣指數依然未過3月時的今年高位；而渣打計算的即期人民幣指數星期三報94.489點，低於3月時高位95.75點；第三季人民幣指數上升2.61%，也低於人民幣兌美元3.95%的升幅（見圖）。

星展：之前貶值 現在追回升幅

美匯指數自9月中從93回升至94水平，人民幣升幅在月底放緩；星展香港高級經濟師周洪禮認為，人民幣因為中美衝突問題，兌一籃子貨幣其實是在貶值，近期屬追回升幅，他認為人民幣不會有太大升值空間，除了美國總統選舉仍有不明朗因素，人民幣上次在6.7以上水平已是2018年，當時中國GDP增長仍有6%，現時中國經濟的基本因素未能支持至該水平，料人民幣年底前會在6.8至6.9水平波動。