中央未干預 專家料人幣上試6.7 兌一籃子貨幣升勢溫和 沒單邊升值預期

【明報專訊】對比環球主要央行零息救市，第二季已見經濟回暖的中國因利率較高而吸引資金流入，人民幣匯率扭轉因疫情而出現的貶值走勢，年初至今累升2.5%，如以3月低位計更升值5.14%，其中第三季還創出12年來最佳季度表現（見另稿）。雖有前人民銀行官員開腔表示憂慮升值過快或帶來資產泡沫和損害出口，不過有分析認為，目前人民幣單邊升值預期沒出現，還未需要出手控制，料人民幣匯率至年底會上試6.7水平。
明報記者 歐陽偉昉
人民幣在9月中曾高見6.7548，創去年5月以來新高，截至星期三（9月30日），在岸人民幣（CNY）報6.791，全月累升0.84%。前人行官員管濤早前發表報告，指出中國需面對資本流入和所帶來人民幣升值問題，若堅持正常貨幣政策或打擊出口。另一名前人行官員盛松成則稱，外資熱錢流入或造成金融市場波動、通脹和資產價格上升。
華僑：末季利差驅動資金流入
華僑銀行經濟師謝棟銘認為，以現時升值幅度，對資產泡沫影響還在可接受範圍內，也未對出口造成影響。不過中國通脹料在第四季進一步回落，將帶動實際利率上升，可能增加由中外利差驅動的資本流入，對中國經濟復蘇帶來挑戰。美國大選有較大不確定性，令美元走勢不太明朗。該行仍較看好人民幣，年底有望上試6.7的水平。
市場較以往成熟 不再恐慌買賣
至於人行會否出手干預，謝棟銘認為，人民幣未形成單邊升值預期，因此並不着急干預。從8月份銀行結售匯數據觀察，售出外匯反比購入外匯高出38億美元，可見市場參與者更為成熟，不會像以前那樣爆發恐慌性買賣。
另外，作為衡量匯率的輔助指標，計算一籃子貨幣的人民幣指數依然未過3月時的今年高位；而渣打計算的即期人民幣指數星期三報94.489點，低於3月時高位95.75點；第三季人民幣指數上升2.61%，也低於人民幣兌美元3.95%的升幅（見圖）。
星展：之前貶值 現在追回升幅
美匯指數自9月中從93回升至94水平，人民幣升幅在月底放緩；星展香港高級經濟師周洪禮認為，人民幣因為中美衝突問題，兌一籃子貨幣其實是在貶值，近期屬追回升幅，他認為人民幣不會有太大升值空間，除了美國總統選舉仍有不明朗因素，人民幣上次在6.7以上水平已是2018年，當時中國GDP增長仍有6%，現時中國經濟的基本因素未能支持至該水平，料人民幣年底前會在6.8至6.9水平波動。