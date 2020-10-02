建聯1.9億購元朗地50%權益 3年升值逾半

賣家疑為昊天執董鄧耀智

建聯集團是向一家離岸註冊公司Profit Gainer Holdings收購私人公司先滿發展五成權益，根據公告，先滿發展持有全部位於新界元朗丈量約份第128號地段163 s.A號、163 s.B號、164號、165 s.B ss.1號、165 s.B RP號、165 s.D號、165RP號、166RP號、167RP號、168號、169號、170號及171號的物業合法及實益權益，地皮面積約21.4萬平方呎。

公告雖然未有透露賣家身分，但根據資料顯示，同一幅地皮是由興勝於2017年初出售予Profit Gainer。

據公司註冊處資料，先滿在易手後委任鄧耀智為董事，同年地皮將30%股權讓出予另一股東，反映鄧或為地皮實際買家。而相比鄧當年以2.5億元買入地皮，今次以1.9億元出售50%股權予建聯，相當於整幅地皮估值約3.8億元，較3年前升值五成。