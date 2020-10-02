新盤氣氛回暖 國慶日錄約30成交

另外，新盤撻訂貨亦獲追捧，由會德豐發展的將軍澳日出康城3個新盤，分別5期MALIBU、7期MONTARA及GRAND MONTARA，昨日重推6伙撻訂單位，吸引逾130組買家到場登記認購，並在3小時內全數沽出，套現逾5500萬元。另同系日出康城9期MARINI及GRAND MARINI，昨日各售出1伙，套現逾2100萬元；即5盤單日共售出8伙，套現逾7600萬元。

傲寓超購近1倍 今開售

此外，多個新盤部署在今季推售，由其士（0025）與市建局合作發展的大角嘴傲寓，將於今日早上開售，涉及50伙。項目於昨日下午截票，並進行抽籤。從物業網站資料顯示，項目共收到96票，以推售50伙計，超額近1倍。據銷售安排顯示，傲寓買家最多可購買2伙，而公司名義買家總數限制不多於14伙。