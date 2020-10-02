市場聚焦柏傲莊 二手紛減價

海濱南岸減6.5% 4年賺282萬

另外，屯門慧豐園亦錄減價成交，置安居高級客戶經理關伊諾表示，有關單位為2座高層B室，實用面積646方呎，3房連套房間隔，向東南望海景，單位附設企理裝修，原業主早前以880萬元，新近議價後以800萬元售出單位，減價80萬元或9.1%，折合實呎12,384元。原業主在1992年2月以107.68萬元一手購入，持貨28年，帳面獲利692.32萬元，物業期內升值逾6.4倍。

觀塘觀月．樺峯亦有業主減價沽出2房單位，美聯物業營業經理林錦榮表示，觀月．樺峯新近的成交為中層L室，實用面積536方呎，2房間隔，據悉，原業主早前以1000萬元放售，經過連番議價，最後減價至938萬元成交，累減62萬元或6.2%，折合實呎1.75萬元。原業主2014年2月以657.22萬元購入物業，持貨逾6年，轉手帳面賺280.78萬元，單位升值43%。

葵涌芊紅居呎價 兩周跌逾3%

此外，夾屋做價亦有回落，市場消息指，葵涌芊紅居2座中低層C室，實用面積432方呎，近日以613萬元（已補地價）易手，實呎14,190元。資料顯示，同類型單位1座低層C室，實用面積433方呎，於上月下旬以635萬元（已補地價）、實呎14,665元易手，以呎價比較，新成交單位在不足兩周內，跌價3.2%。據悉，原業主在2003年以118萬元（未補地價）購入，料是次轉手獲利甚豐。