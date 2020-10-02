澳門9月賭收按年瀉九成 連跌12月 重上20億元半年首次 業界：下注額明顯不及過往

明報記者 陳偉燊

是次公布9月份的賭收，雖然為過去6個月以來，首次重上20億元大關，卻亦是連續6個月下跌90%或以上。澳門媒體《GGR Asia》引述美國證券商盛博的報告指，9月份的澳門賭收比預期為弱，相信主要與中澳通關方面，訪澳旅客增長只呈現「軟增長」，及市場對資金流入澳門博彩市場受限表達關注等負面因素有關。另貴賓博彩市場表現疲弱，贏率較差，亦是導致賭收表現較差的因素之一。

黃金周加持 10月賭收有望升至50億

澳門娛樂博彩業中介人協會理事林繼光接受本報訪問時表示，他原先估計9月份賭收最多只是按8月份的13.3億元為基礎倍增至26.6億元，現時實際的賭收表現和他預期大抵相若。就算廣東省自8月尾恢復旅客訪澳簽注，到9月份內地7個城市重開訪澳簽注，會有助訪澳旅客增加，但是他所見客人預早存錢換碼、買碼及訂房均不及過往積極，很多時客人到埗後才知會帳房準備換碼金額，下注額明顯不及過往般大，只是「贏少少、輸少少」便離場。

展望本月，他相信，就算有黃金周長假支持，最樂觀估計10月份賭收最多升至約50億元水平。在未來一年，在內地嚴打賭博、客人擔心經濟下滑、財富受壓，甚至銀聯海外簽卡消費受限下，每月賭收維持約30億元已算不俗，到明年訪澳條件恢復後，每月賭收最多亦只可恢復至70億至100億元，僅屬「賭場不用蝕錢」的水平。

綜合澳門傳媒的報道顯示，昨日在國慶十一黃金周首日，流連在傳統遊客必訪的新馬路議事亭前地及大三巴一帶人流不多。經濟財政司長李偉農昨日表示，9月23日內地重啟赴澳自由行是經濟復蘇的重要轉捩點，但是國外疫情複雜，旅客數字和賭收短期內仍有波動，期望旅客在短期暴增並不現實，政府預留的32億元振興旅遊業儲備會按部就班運用。

李偉農：期望旅客短期暴增不現實

澳門旅遊業議會理事長胡景光較早前接受本報訪問時表示，現時內地旅客搞訪澳簽注，因為涉及人手辦理，所以自9月23日恢復自由行後，估計最少需時5至6天才出證，料內地遊客會選擇在內地度過中秋節後，10月2日才開始有較多遊客訪澳。