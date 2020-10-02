日媒：廉航AirAsia撤出日本

亞航發言人未有證實傳聞，僅表示日本亞航已暫停所有航班的機票銷售。疫情爆發前，日本亞航除經營日本內陸航班，也經營台北飛名古屋的航線。

公司證實停售相關機票

知情人士稱，由於需求不足及日本旅遊業前景不明，促使亞航關閉日本業務。共同社援引匿名日本官員消息，稱日本亞航已將結束營運的計劃，通知愛知縣地方政府。日本亞航有兩架飛機駐於愛知縣名古屋的中部國際機場。根據申報文件，亞航持有日本亞航66.91%股份，投票權為33%。

亞航此前在日本的業務亦飽受挫折。亞航與全日空航空在2011年宣布合資成立日本亞航，翌年起提供航班服務。但隨着日本廉航的競爭愈趨激烈，亞航在2013年決定撤出日本亞航，使日本亞航成為全日空全資子公司，其後易名香草航空（Vanilla Air），現已結束營運。

救市拖延 美兩大航企擬裁員

至於現時的日本亞航，則由亞航伙同日本電商樂天（Rakuten）、私募基金Octave Japan等成立，在2017年起提供航班服務。亞航在次季虧損9.9億令吉（約18億港元），是有紀錄以來最嚴重的季度虧損。亞航期望年底前籌集25億令吉（約46.7億港元）應對疫情。

另外，美國國會尚未就救經濟方案達協議，美國航空和聯合航空宣布將合共裁員逾3.2萬人。兩家航空公司均表示，若議員在未來幾天達成救助協議，它們將召回員工。

（綜合報道）

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