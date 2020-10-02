東京證交所故障休市 今恢復交易

昨交易勾銷 按周三收市價復市

東京證交所表示，昨天所有訂單均被取消，今日復市開市價將為周三收市價。日本內閣官房長官加藤勝信昨表示，投資者交易機會受阻，感到非常遺憾。部分投資者對全天暫停交易感到難以置信。彭博社稱，今次事件為日本進一步提升國際金融中心地位帶來打擊。

《華爾街日報》稱，東京證交所在當地時間周四上午7時左右，即開市前兩小時發現系統故障，妨礙交易信息發布。受故障影響，日經指數和東證指數（TOPIX）處於無法正常計算的狀態。在上午交易暫停後，東京證交所宣布，當天餘下時間將繼續停止交易，以免引起市場混亂。市場人士稱，如果交易突然恢復，交易系統要處理大量積壓的指令，可能會令交易再次中斷。日本金融廳考慮命令交易所撰寫報告，詳述故障原因及防止事件重演的方法。

東證稱系統未能切換後備硬件

東證將今次事故歸咎於傳送價格信息硬件故障，且未能切換至後備硬件。昨原定掛牌上市的廣銀控股等3家企業，也無法交易。不過大阪證交所昨仍可進行期貨交易，與日經平均指數掛鈎的期貨合約收市升0.5％，反映交易員認為事故對大市影響不大。一般分析認為，暫停交易可能會影響短線交易員，但對長線投資者沒顯著影響。

不過彭博社稱，由於周四是第三財季的首天，又是日本下半財年的開始，很多基金會調整倉位，故交易量本來相當高。日本央行昨又公布備受關注的企業短期經濟觀測調查（短觀）結果，也會帶動投資情緒。短觀數據顯示，大型製造企業的景氣判斷指數（DI）為負27，較6月的上次調查上升7點，是2017年12月後的11個季度以來首次改善。

第三財季首日 基金轉倉影響大

目前約有3700家企業在東證交易所上市，9月30日估算成交額2.9萬億日圓（約2130億港元）。該所此前最嚴重事故為2005年11月曾經因電腦故障，交易暫停逾3小時。另2006年1月，由於日本互聯網企業活力門（livedoor）傳出醜聞觸發沽壓，導致交易系統超出負荷，當天收市前20分鐘停止交易。

東京證交所在2010年1月，引入由富士通開發的Arrowhead系統，以提升處理交易的效率，但未完全解決問題。2012年的一次電腦故障，導致241種證券交易暫停，同年另一次系統錯誤，又使衍生產品交易受阻。目前的Arrowhead系統是在去年11月安裝。東京證交所表示，富士通只是供應商，而證交所作為營運商將為暫停交易承擔一切責任。《金融時報》稱，暫未知今次故障是否由一套並非由富士通設計的數據管理系統引起。

（綜合報道）

[國際金融]