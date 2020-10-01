泰Ananda疫下賣18億樓 一成主要來自中港客

明年上半年推5新盤

事實上，中國及香港的投資者為泰國海外物業市場客源佔一席位，Ananda行政總裁Chanond Ruangkritya接受訪問時表示，今年集團有9億泰銖（約2.2億港元）的成交金額源自海外買家，估計來自中國和香港，為當地物業市場的國際銷售額作出的貢獻達到整體50%。因應國際航線尚未恢復，集團準備加強線上平台服務，方便海外買家物色單位，並於網上完成置業過程。

當地房屋主要提供公寓、別墅及獨立屋，普遍海外投資者會首選價格實惠的「上車盤」，多以公寓單位為主。其中Ananda樓盤涵蓋高檔、中端及入場級，最細開放式間隔公寓，面積約有24方米（約258方呎），定價為100萬港元或以下。

萊坊：六成中港客選75萬以下物業

據萊坊統計顯示，六成來自香港及中國買家會首選300萬泰銖（約75萬港元）或以下的物業；其次，亦有近三成的買家會以價格水平介乎300萬至500萬泰銖（約75萬至120萬港元）的物業。地點方面，曼谷的生活配套完善，商業大樓及購物中心林立，獲物業投資者看好，平均租金回報有約4厘至7厘。

另外，值得留意是，在當地現行法規下，外國人最多可購入公寓型房產佔項目單位總數不多於49%，而須付的稅金就與當地人相同。