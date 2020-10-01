梁家輝妻破千萬購傲翔灣畔 屋苑同類新高

南灣2房雙套6100萬沽 追平同類紀錄

此外，市場亦連錄多宗大額成交。中原分行經理高鵬指，鴨脷洲南灣1座高層A室，2房雙套實用1942方呎，享海景，以6100萬元易手，實呎31,411元，屬屋苑面積最大2房，追平去年6月由1座中層A室所創下的屋苑2房戶最高成交價及呎價紀錄，該單位面積及間隔與是次成交單位相若，同以6100萬元易手。是次成交原業主持貨9年帳面賺1191萬元或24%。

紅磡海名軒錄3個月來首宗成交。利嘉閣高級市務經理張金祥指，屋苑3座中層B室，實用約1580方呎，為4房雙套連工人套房間隔，上月以4750萬元易手，實呎30,063元，低市價5%。原業主2004年以約1558萬元入市，帳面獲利約3192萬元或逾2倍。

十大屋苑連續8個月破200宗成交

另美聯區域經理謝志遠表示，屯門卓爾居5座高層E室，實用537方呎，2房間隔，上月以819萬元成交，實呎15,251元，創屋苑同類成交價新高。原業主2015年約225萬元購入上址，現帳面獲利約594萬元，升值逾2.6倍。

事實上，隨着疫情持續緩和，十大屋苑交投持續暢旺。據中原地產統計，十大屋苑上月共錄262宗成交，與今年8月相若，並已連續第八個月單月錄超過200宗成交，其中鰂魚涌康怡花園上月錄18宗，按月反彈1倍，升幅為十大屋苑之冠。