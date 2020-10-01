官方樓指8月跌逾1% 半年最勁

連跌兩月累挫約1.6%

有關數字主要反映今年7月下旬至8月初，第三波最嚴峻疫情對樓市的影響。差估署最新數據顯示，8月私樓售價指數除連挫兩個月合共約1.6%，相對去年5月、即反修例風波爆發前錄得的歷史高峰紀錄396.9點，仍然低4.1%。值得留意，五類型單位的樓價指數全線下挫，其中實用1722方呎以上E類豪宅單位，8月售價指數報309.2點，按月挫2%，跌幅甚於大市。

至於市場最關心的小型單位、實用431方呎以下A類單位，8月售價指數報423.2點，按月挫0.7%，但比去年12月仍高0.7%。雖然今年疫情肆虐，缺少內地生來港租樓，但私樓租金指數續向上，8月私宅租金指數報181.7點，按月升0.39%，連升3個月累計2.3%；不過，今年首8個月計，租金指數卻累跌4.2%。事實上，各類單位中租金指數皆錄升幅，當中實用1076至1721方呎D類單位、及實用1722方呎以上E類單位，分別報150.6點、及137點，按月分別升2.1%、2.2%。

利嘉閣研究部主管陳海潮估計，隨着9月疫情轉緩，樓價於9月及10月可先止跌、再回升，第四季將是全年最終升跌關鍵。他指出，倘若疫情維持穩定，加上發展商加快推盤帶動整體樓市氣氛，料第四季樓價有機會錄得3%至5%升幅，惟疫情若再爆發，恐樓價會再回落3%。

CCL結束兩周連跌

與此同時，具體反映9月初至中旬的中原城市領先指數CCL，最新報176.74點，按周微升0.08%，結束2周連跌，連續5周企穩176點水平。另反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報179.69點，按周微跌0.06%，連續5周企穩179點水平；CCL（中小型單位）報177.24點，按周微跌0.03%，連續5周企穩177點水平。三大整體指數持續窄幅徘徊，相信快將尋底成功。至於CCL（大型單位）報174.12點，按周升0.74%，升幅為11周近3個月來最大，並結束3周連跌。