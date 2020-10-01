雋睿連沽5伙 實呎高見3.25萬

新地（0016）南昌站匯璽III，上月共售6伙大單位、吸金近2.5億，據成交紀錄冊資料顯示，項目昨沽出8座25樓A室，成交價4176萬元起，單位屬實用面積1513方呎4房戶，實呎2.76萬元。

「泓碧薈」今開放公眾參觀

另一邊廂，由碧桂園（2007）牽頭發展的馬鞍山泓碧，於今日國慶日及中秋節假期對外開放項目會所「泓碧薈」。會所面積逾3萬方呎，提供近20項設施，包括59米長的戶外游泳池、24小時健身室、英式桌球室、瑜伽室、舞蹈室、音樂室等，另設兩大宴會廳「泓圖薈」及「碧海薈」，連同園林空間佔逾10萬方呎樓面。發展商同時在會所中展出早前舉辦的「泓碧—馬鞍山慈善繪畫及攝影比賽 」得獎作品。

碧桂園（香港）營銷管理部營銷總監林曉箐表示，泓碧自2018年11月開售至今累售463伙，佔全盤81%，套現逾43億元。項目繼早前以2.32億元、實呎逾4.38萬元沽出面積最大的6號洋房後，餘下的特色戶及獨立屋亦陸續售出。