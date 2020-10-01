雋睿連沽5伙 實呎高見3.25萬

【明報專訊】日前萊蒙（3688）何文田128 WATERLOO公布首張價單後，同為主打細單位、已近現樓的永義（1218）九龍塘雋睿，近日連沽5伙。永義銷售及市場部經理曾家進表示，新近售出的5伙單位，包括1個3房戶，及4個1房戶，成交實呎介乎29,145至32,527元，其中3房戶成交價2117.5萬元， 另4個1房戶成交價則由789.7萬至848.1萬元，項目1房戶已接近沽清。
新地（0016）南昌站匯璽III，上月共售6伙大單位、吸金近2.5億，據成交紀錄冊資料顯示，項目昨沽出8座25樓A室，成交價4176萬元起，單位屬實用面積1513方呎4房戶，實呎2.76萬元。
「泓碧薈」今開放公眾參觀
另一邊廂，由碧桂園（2007）牽頭發展的馬鞍山泓碧，於今日國慶日及中秋節假期對外開放項目會所「泓碧薈」。會所面積逾3萬方呎，提供近20項設施，包括59米長的戶外游泳池、24小時健身室、英式桌球室、瑜伽室、舞蹈室、音樂室等，另設兩大宴會廳「泓圖薈」及「碧海薈」，連同園林空間佔逾10萬方呎樓面。發展商同時在會所中展出早前舉辦的「泓碧—馬鞍山慈善繪畫及攝影比賽 」得獎作品。
碧桂園（香港）營銷管理部營銷總監林曉箐表示，泓碧自2018年11月開售至今累售463伙，佔全盤81%，套現逾43億元。項目繼早前以2.32億元、實呎逾4.38萬元沽出面積最大的6號洋房後，餘下的特色戶及獨立屋亦陸續售出。