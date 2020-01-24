大圍站柏傲莊II批預售 緊接Ｉ期推 兩期涉2198伙 Ｉ期783伙最快下周開價

明報記者 張允亭

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，柏傲莊I首批將推出不少於兩成單位，即約157伙，定價將參考同系區內的溱岸8號。黃續指，柏傲莊I及II均已獲批預售樓花同意書，將參考市况及銷情，柏傲莊II考慮緊接柏傲莊I推出，估計第4季可於區內推售逾2000伙。

柏傲莊I面積278呎起 1及2房佔六成

就樓書所見，柏傲莊I戶型涵蓋1房至4房，項目實用面積介乎278方呎至1383方呎，面積最細的單位為3A座7樓D室，實用面積278方呎，屬1房間隔，連47方呎平台；戶型分佈上，1房佔約30%、2房佔約30%、3房佔約40%，4房只佔少數。樓書顯示，柏傲莊I為第2座及第3座住宅大廈組成，第2座劃分為2A座及2B座，中間隔門相連，標準樓層合共一梯9伙，共設5部升降機；第3座同樣劃分為3A座及3B座，標準樓層合共一梯11伙，共設6部升降機。另外，配套方面，部分單位的廚房配備Miele、西門子等品牌家電。

資料顯示，整體大圍站項目共分3期發展，共有7座住宅大廈，合共提供3090伙。其中，柏傲莊I預計關鍵日期為2022年9月，亦即樓花期長約23個月；而柏傲莊II及項目第三期則分別提供1415伙及892伙。

火炭坳背灣街1號項目待批預售

事實上，新一輪新盤戰場已轉移至沙田區，多個新盤準備出擊。長實（1113）旗下沙田麗坪路新盤名日．九肚山，提供244伙分層單位及22座洋房，日前亦已預告可望本月推出市場。同時，由中洲置業發展、屬於在港首個新盤的沙田火炭坳背灣街1號項目，亦正待批預售，共涉1335伙，戶型以1至3房為主，設小量特色單位。

名城9月20宗成交 均呎逾1.5萬

雖然大型新盤推售在即，但同區屋苑、主打大單位的名城，二手交投則暫未見受影響。利嘉閣高級經理郭祖耀表示，名城9月錄得20宗二手成交，與8月相若，平均實呎1.5萬至1.7萬元。

屋苑最新成交個案為3期盛世3座低層D室，實用757方呎，屬3房1套連儲物室間隔，成交價1200萬元，實呎15,852元，屬市價成交，原業主2014年以842萬元購入上址，帳面獲利358萬元或43%。

郭氏指，雖然區內準買家較集中留意柏傲莊開售情况，但名城以大單位為主，與柏傲莊I主打細單位有別，成交量因而未受影響，但車公廟站溱岸8號上月則僅錄2宗成交，較8月5宗明顯減少。